Durante el mes de septiembre el planeta Saturno, popular por sus anillos, estará brillando en el cielo, dando la bienvenida al equinoccio de otoño.

Saturno deslumbrará durante el mes de septiembre. De acuerdo con la Nasa, el planeta anillado estará increíblemente brillante en el cielo durante todo el mes en el cielo vespertino del este y en el cielo matutino del oeste.

Sobre esto, la agencia espacial explicó que Saturno, el próximo 21 de septiembre, estará en oposición, lo que significa que la Tierra se encontrará entre Saturno y el Sol, temporalmente alineados. De esta manera, está en su punto más cercano y más brillante durante todo el año.

Eso significa que por estos días los amantes a los espectáculos planetarios podrían ver a Saturno con sus ojos, solo mirando al cielo; sin embargo, con un pequeño telescopio podría llegar a ver los anillos.

Más novedades

Pero esto no es todo durante el mes de septiembre, pues para el 19 de septiembre podrá ser testigo de una conjunción entre la Luna, Venus y Régulo.

De acuerdo con la Nasa, durante el amanecer de esta fecha estará situada justo al lado de Venus y Régulo, una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno.

Los tres son parte de una conjunción, lo que simplemente significa que se ven cerca uno del otro en el cielo, aunque en realidad están muy separados en el espacio.

Para el 22 de septiembre inicio oficial del otoño en el hemisferio norte. De esta manera, el Sol se encuentra exactamente encima del ecuador.

“En este día, nuestro planeta no está inclinado hacia el Sol ni en dirección contraria, y tanto el día como la noche duran casi exactamente 12 horas (con algunas pequeñas excepciones).”, explica la Nasa.