Mientras el mundo sigue maravillado por todo lo logrado con la misión Artemis II que le permitió al hombre volver a orbitar la luna, algo que solo la ciencia hace posible, en la Tierra acaba de ocurrir un nuevo hito.

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La marca de ropa tecnológica Enfin Levé, creada en Wroclaw, Polonia, ha presentado un bolso de lujo fabricado con “piel” de Tyrannosaurus rex cultivada en laboratorio. El material está hecho de colágeno reconstruido a partir de fragmentos de los huesos fosilizados del que ha sido denominado como uno de los depredadores más feroces de todos los tiempos.

Del T-rex, extinguido hace 66 millones de años, un grupo internacional de científicos recurrió a modelos computacionales para predecir, con ayuda de inteligencia artificial, las secuencias de aminoácidos faltantes y reconstruyeron una versión completa de la proteína.

Esta secuencia fue después sintetizada en laboratorio e introducida en células cultivadas, que actuaron como “fábricas biológicas”.

EFE y EL

Mediante ingeniería avanzada de tejidos, estas células se multiplicaron y generaron de forma autónoma un tejido rico en colágeno, sin necesidad de animales ni estructuras sintéticas externas, que es una de las limitaciones habituales en este tipo de procesos.

Esto ha dado lugar a un material que reproduce la resistencia y la estructura del cuero tradicional, pero con menor impacto ambiental y sin uso de animales.

“Es un ejemplo claro de cómo la biología sintética puede ir más allá de la salud y entrar en aplicaciones industriales y de ciencia de materiales”, señaló Thomas Mitchell, de The Organoid Company.

Si bien la industria de la moda es de las más contaminantes, este tipo de prácticas se convierten en una alternativa frente a este daño; sin embargo, es algo que no es nuevo, por el uso de opciones de materiales más amigables, se convierte en una opción para abaratar costos, y tuvo su boom a finales de los 90 y comienzo de los 2000, y está presente no solo en indumentaria, sino también en joyas como los diamantes naturales y de laboratorio, que poseen las mismas propiedades, lo que cambia es el método de extracción.

Ana María Angulo, experta en marketing y moda sostenible, le dijo a EL HERALDO que hay un debate que es más importante aún, y es que cuando en moda se habla de sostenibilidad esto debe ir amarrado con la sustentabilidad de los procesos, es decir, que se puedan sostener en el tiempo, por lo que este proceso no calificaría directamente como un proceso ‘sostenible’, “sino más bien como un tema mediático, ya que los costos y los gastos operativos crearían inversiones igual o mayormente contaminantes que usar materiales tradicionales, entendidos en excavaciones, laboratorios, y recurso humano, entre otros”.

El bolso ha sido presentado en una exposición pública en el museo Art Zoo de Ámsterdam, donde se exhibe junto a una réplica del esqueleto de un T-rex.

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La exposición permanecerá en el museo hasta la segunda semana de mayo, tras lo cual está previsto que el accesorio, que es la más fiel muestra de la producción del cuero tradicional, se subaste.