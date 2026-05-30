Hasta el cielo momposino lloró para despedir a su más grande cantadora, Sonia Bazante Vides, conocida artísticamente como Totó la Momposina, cuyas cenizas llegaron al municipio bolivarense este viernes, luego de 13 días de haber fallecido en Celaya, México.

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La mañana de este 29 de mayo amaneció distinta sobre Mompox. Después de semanas de un calor intenso y silencioso, el cielo abrió sus brazos en un inesperado “aguacero e’ mayo”, como si la tierra misma quisiera llorar la partida de una de sus hijas más grandes.

Cortesía Así fue la despedida a Totó la Momposina en Mompox.

Las lluvias cayeron suaves sobre las calles y sobre el río Magdalena que tantas veces escuchó su voz. Y mientras el agua refrescaba la tierra momposina, el pueblo entero parecía entender que no era una mañana cualquiera: Mompox comenzaba a despedir a su eterna cantora.

En horas de la tarde, familiares, amigos, artistas, gestores culturales, autoridades y cientos de ciudadanos acompañaron la eucaristía celebrada en la Iglesia de Santa Bárbara, en un acto cargado de fe, gratitud y profundo sentimiento. Allí, entre oraciones y silencios, se honró la vida de una mujer que llevó el nombre de la Isla de Mompox y de Bolívar a los escenarios del mundo, sin desprender jamás su alma de esta tierra anfibia y musical.

Cortesía Así fue la despedida a Totó la Momposina en Mompox.

Desde la Casa de la Cultura de Mompox, la familia de Totó la Momposina interpreta “Acompáñala”, canción que se convirtió en el himno de su despedida.

“Artistas de Mompox y Talaigua despidieron a Totó la Momposina con una calle de honor en la Plaza de Santa Bárbara, con música y con una alfombra en honor a ella y su legado. Totó vivirá en nosotros y su legado se transmitirá de generación en generación”, dijo Luis Alfredo Domínguez, secretario de Turismo y Cultura de Mompox.

Mompox no solo despide a una artista. Despide una voz ancestral, una guardiana de la tradición, una mujer que convirtió la tambora, la cumbia y el bullerengue en patrimonio vivo de los pueblos del Caribe.

Cortesía Así fue la despedida a Totó la Momposina en Mompox.

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Cabe anotar que el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció que la artista tendrá una escultura en la Calle de la Frescura, uno de los sectores más emblemáticos de Mompox.