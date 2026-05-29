La cinta ‘Perdidos en el Amazonas’ sobre el rescate de los hermanos Mucutuy que permanecieron 40 días en la selva colombiana del Guaviare (centro-sur) en 2023 tras estrellarse el avión en el que viajaban, ganó el premio Emmy a mejor documental de actualidad.

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El documental, dirigido por Juan Camilo Cruz, Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, fue producido por Little Monster Films en asociación con National Geographic Documentary Films y se estrenó en 2025 en la plataforma Disney+.

“Esto está dedicado a los niños que inspiraron esta historia, quienes nos dieron la oportunidad de hacer este documental. Unieron a este país. Yo vengo de Colombia. Esta es una historia sobre dos mundos diferentes que se unen para trabajar por el futuro y creo que eso es algo muy importante hoy en día”, dijo Cruz durante la ceremonia de la 47 edición de los premios Emmy en la ciudad de Nueva York.

“Gracias a la Academia por este premio. Es increíble estar aquí. Gracias a todos los que apoyaron (...) Saben que tenemos un equipo increíble, creativo que ha apoyado este proyecto”, añadió el director colombiano con amplía trayectoria en producciones de Netflix, Apple TV y Amazon Prime Video.

El documental reconstruye la historia de los niños indígenas de 13, 9, y 4 años, y el bebé de un año, quienes viajaban en una avioneta que se accidentó el 1 de mayo de 2023 en medio de la Amazonía colombiana y solo hasta el 9 de junio las autoridades los encontraron vivos.

“Por primera vez, los niños cuentan su historia, revelando una batalla épica por mantenerse vivos. Mientras tanto, se despliega una dramática misión de rescate a su alrededor que une a rastreadores indígenas y a militares en una carrera contra el reloj”, describe la sinopsis del filme.

Lesly, de 13 años; Soleiny, de 9 años; Tien Noriel, que perdido en la selva cumplió 5 años, y Cristin Neriman Ranoque, que también cumplió un año allí, viajaban en la avioneta acompañados por tres adultos, entre ellos su madre, que fallecieron en la colisión.

Las operaciones de búsqueda estuvieron dirigidas por militares e involucraron a más de 100 soldados de las fuerzas especiales colombianas y más de 70 exploradores indígenas que revisaron el área, considerada como una de las zonas más remotas e inhóspitas de Colombia.

A partir de esta historia se han producido varios documentales: ‘Operación Esperanza: Los niños perdidos en el Amazonas’ fue pionera en compartir este hecho en la plataforma Amazon Prime Video, seguida de ‘Los niños perdidos’ de Netflix.

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El periodista colombiano Daniel Coronell también recogió la historia de los hermanos Mucutuy en el libro ‘Los niños del Amazonas’, en el que exploró los misterios que rodearon la tragedia, en la que existían teorías que decían que a los menores los había atrapado un duende o que un indígena mayor, tras tomar yagé (ayahuasca), los rescató.