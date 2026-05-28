Colombia despidió este jueves a Totó la Momposina, una de las máximas exponentes de la música tradicional del Caribe colombiano, con una misa de cuerpo presente en la Catedral Primada de Bogotá adonde fue trasladada tras su fallecimiento el pasado 17 de mayo en México.

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Las exequias se celebraron con la presencia de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y artistas invitados que acompañaron a la familia de la cantante, en particular a sus hijos Marco Vinicio, Angélica María y Eurídice Salomé.

Al término de la ceremonia religiosa, la familia de la artista se unió a la orquesta de la Catedral para cantar temas de Totó, y después el féretro salió del recinto cubierto por la bandera colombiana y, acompañada por su familia y amigos, la carroza fúnebre se dirigió al crematorio Jardines del Recuerdo en la capital colombiana para un acto privado.

Sonia Bazanta Vides, nombre de pila de la artista nacida el 1 de agosto de 1940 en Talaigua, en la llamada región de la Depresión Momposina (departamento de Bolívar), de cuya cultura y tradición musical tomó el nombre artístico, falleció el domingo 17 de mayo en Celaya (México) donde vivió sus últimos años.

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Al ritmo de los tambores que la acompañaron toda su vida, Colombia homenajeó el miércoles a la artista con una ceremonia oficial más parecida a una fiesta popular que a un acto solemne en el Capitolio Nacional.

Carlos Ortega/EFE AME6177. BOGOTÁ (COLOMBIA), 28/05/2026.- Familiares y amigos de la cantante colombiana Totó La Momposina cantan este jueves, durante el funeral de la artista en la Catedral Primada, en Bogotá (Colombia). Colombia despidió a Totó la Momposina, una de las máximas exponentes de la música tradicional del Caribe colombiano, con una misa de cuerpo presente en la Catedral Primada a donde fue trasladada tras su fallecimiento el pasado 17 de mayo en México. EFE/ Carlos Ortega

El protocolo se rompió desde la convocatoria: la familia de Totó hizo una invitación abierta a músicos, artistas y público en general a quienes pidió dejar las prendas de luto y vestir de blanco o con colores para celebrar el legado de la artista caribeña.

Totó la Momposina dedicó más de seis décadas a preservar y difundir los ritmos afroindígenas y campesinos de la región Caribe colombiana, llevando esa tradición a escenarios internacionales y convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana.

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La artista participó en festivales alrededor del mundo y grabó discos emblemáticos como ‘La Candela Viva’, ‘Pacantó’ y ‘La Bodega’, además de interpretar canciones como ‘El pescador’ y ‘Yo me llamo cumbia’, convertidas en himnos de la música popular colombiana.

La cantante se despidió de los escenarios en septiembre de 2022 con un concierto en el Festival Cordillera de Bogotá, donde compartió escenario con artistas como Adriana Lucía y Nidia Góngora en una presentación celebrada como homenaje a su legado musical y cultural.

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Este viernes habrá una ceremonia conmemorativa y un ritual privado de despedida en Mompox, a orillas del río Magdalena.