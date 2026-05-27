Luego de 11 días de su fallecimiento en Celaya, México, el cuerpo de la cantadora bolivarense Sonia María Bazante Vides, mejor conocida como Totó la Momposina, una de las más colosales figuras del folclor colombiano, fue trasladado al mediodía de este miércoles hasta la capital de la República para recibir varios homenajes.

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La velación y homenaje oficial en cuerpo presente se cumplió en la tarde de este miércoles en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional en Bogotá, donde a partir de las 3:00 p. m. se vivió el homenaje póstumo oficial del Congreso de la República y el Gobierno Nacional. El féretro fue ubicado en el centro del recinto y fue recubierto con la bandera de Colombia y también con un arreglo floral multicolor. A un extremo yacía un cuadro con fondo negro en el que se apreciaba el rostro de la matrona de 85 años de edad, oriunda de Talaigua Nuevo, Bolívar. Era la misma fotografía con la que Minculturas anunció su muerte al país luego de dos días de haber ocurrido, un dato que fue un verdadero Secreto de Estado.

En este primer tributo no hubo espacio para el luto, nadie vistió de negro, sino que los asistentes usaron prendas de colores y blancas.

A las 2:30 p. m. desde un balcón apareció con su guitarra terciada al pecho la cantautora Mónica Giraldo, quien marcó el primer compás de un verdadero evento en el que no hubo espacio para los lamentos.

Lucía Carolina Trujillo, la mánager de la artista durante la última década, se mostró compungida y agradeció este homenaje en su país. “Aunque siempre decías que la reina es la música, tú sabes que siempre fuiste y serás mi reina hermosa. No hay lágrimas que suelten este nudo que tengo en la garganta, sé que con el tiempo tu música y tu cuidado desde arriba me irán sanando. Ahora me dedicaré a cuidar tu legado a través de la agrupación ‘Los Tambores de Totó’ que ahora sonaremos para ti mi reina eterna”.

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Mauricio Dueñas Castañeda/EFE AME5803. BOGOTÁ (COLOMBIA), 27/05/2026.- Personas bailan durante un homenaje a la cantante colombiana Totó La Momposina, una de las máximas exponentes de la música tradicional del Caribe, este miércoles, en la Plaza de Bolívar en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Voces de agradecimiento

Xiomara Suescún, directora del Centro Nacional de Artes Delia Zapata Olivella, dijo que “Totó nos enseñó que nuestras raíces podían dialogar por el mundo entero sin perder su esencia, ella llevó el sonido de las riberas de los ríos a escenarios únicos de Europa (…) Ella abrió el camino para otros músicos de este país diverso, ella traspasó los límites para lo que parecía imposible dentro de nuestra cultura y nunca dejó de ser tan auténtica e irrepetible”.

Marco Vinicio Oyaga Bazanta, hijo de Totó, tomó la vocería para pedir que había que celebrar la vida de un ser que se mostró de una manera auténtica ante todos.

“Ella siempre proyectó a sus ancestros, se preguntaba mucho quiénes somos, hacia dónde vamos y de dónde venimos. Ella salió muy joven de Talaigua Nuevo, fue registrada incluso en Barrancabermeja, Santander, porque tenía clara que su misión era recorrer el mundo. Luego llegó a Villavicencio y con sus hermanas pudo sobrevivir como zapatera, de allí salieron desplazadas hacia Bogotá y es en la música donde encuentran la clave del éxito”.

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“Quiero invitar al Ministerio de las Culturas y al del Comercio a ayudarnos a proyectar su legado en función del país, porque ella en sus conciertos siempre decía una frase inmensa: ‘¡Qué viva Colombia!’”, agregó su heredero musical en medio de las lágrimas.

Mauricio Dueñas Castañeda/EFE AME5803. BOGOTÁ (COLOMBIA), 27/05/2026.- La vicepresidenta de Colombia Francia Márquez (d) asiste un homenaje a la cantante colombiana y una de las máximas exponentes de la música tradicional del Caribe Totó La Momposina en el Salón Elíptico del Congreso de Colombia este miércoles, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

A su turno Aída Avella, senadora del Pacto Histórico dijo que Totó fue la mejor embajadora de nuestra cultura en todo el planeta. “Su voz, carisma, baile, su forma de llegar a la gente fue única y por eso es inolvidable. Lamentamos que la cumbia, el porro, el mapalé y el bullerengue pierdan a esta figura tan querida por varias generaciones y que supo meterse especialmente en el corazón de los jóvenes”.

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Finalmente, Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, expresó que es un día de duelo para el país. “Estamos honrando a quien en vida conocimos por su alegría, a nuestra Totó, una mujer poderosa, que investigó sobre las raíces que nos identifican como colombianos y colombianas, gracias maestra por usar el tambor para alivianar el dolor de nuestra amada Colombia, también por darle voz a estos territorios olvidados y traer el legado de nuestros ancestros y llevarlo con orgullo por el mundo”.