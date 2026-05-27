El Congreso de la República hará este miércoles un homenaje sentido a la vida y obra de Totó La Momposina, fallecida en México el pasado 17 de mayo a sus 85 años.

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El féretro de la gran artista colombiana llegará sobre el mediodía al Capitolio Nacional y de 3:00 a 4:30 de la tarde se realizarán los homenajes y reconocimientos en el Salón Elíptico, donde sesiona en Congreso en pleno y la Cámara de Representantes.

Una vez finalicen estas actividades, y hasta las 7 de la noche, las puertas del Capitolio se habilitarán para que la ciudadanía ingrese al recinto y ofrezca el último adiós a una de las más grandes cantaoras latinoamericanas de todos los tiempos.

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Sonia María Bazanta Vides, quien se encontraba residiendo en Celaya, Guanajuato (México), tendrá una ceremonia solemne en el Salón Elíptico, seguida de un homenaje musical y artístico. La transmisión de estos actos estará disponible a través del canal del Congreso.

Posteriormente, este jueves se llevará a cabo una eucaristía en la Catedral Primada de Colombia a las 9:00 de la mañana y luego la carroza partirá hacia el Crematorio Jardines del Recuerdo para la ceremonia de cremación.

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Y, finalmente, el viernes las cenizas serán llevadas hacia Mompox (Bolívar), tierra natal de Totó, donde la familia ha previsto una ceremonia conmemorativa y un ritual privado en el río Magdalena.

Los organizadores recomendaron que quienes asistan a los homenajes lo hagan con prendas de colores o blanco, solicitando evitar el uso de color negro como muestra de respeto a la tradición de Bazanta.