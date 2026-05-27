Una preocupante ola de atentados terroristas se ha tomado varias regiones del país en los últimos días. La escalada violenta, que las autoridades atribuyen de forma directa al Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha dejado decenas de uniformados heridos, líderes sociales muertos, daños estructurales y una fuerte crisis humanitaria debido a la persistencia de sus ataques tanto contra las fuerzas de seguridad como contra la población civil.

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Atentado con explosivos contra batallón militar en Riohacha dejó 12 soldados heridos

El hecho más reciente se registró este miércoles 27 de mayo en inmediaciones del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, ubicado en Riohacha, La Guajira. El ataque con artefactos explosivos afectó preliminarmente a 12 soldados, quienes debieron ser trasladados de urgencia a centros asistenciales de la capital guajira.

De acuerdo con las primeras informaciones, los explosivos fueron lanzados directamente hacia el complejo militar, impactando sectores críticos como el área de dormitorios de los uniformados. La detonación, cuyo estruendo generó alarma en múltiples sectores de Riohacha, causó graves daños materiales en la infraestructura de la base y en viviendas aledañas, lo que quedó evidenciado en registros de video difundidos en redes sociales.

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Ante la emergencia, las autoridades mantuvieron cerrada la Troncal del Caribe para asegurar la zona y avanzar en las investigaciones. Por su parte, el Ejército Nacional rechazó oficialmente la acción a través de sus canales digitales.

“El Ejército rechaza categóricamente el acto terrorista registrado en inmediaciones del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha, La Guajira, hecho que preliminarmente dejó afectados a 12 de nuestros soldados y puso en riesgo la integridad de la población civil”, precisó la institución.

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Adicionalmente, el Ejército señaló directamente a los miembros del ELN como los presuntos responsables de planificar y ejecutar este atentado.

Atentado con explosivos dejó a tres policías heridos en Norte de Santander

Apenas un día antes, el martes 26 de mayo, una patrulla de la Policía Nacional fue blanco de otra acción terrorista en el peaje del municipio de Pamplonita, un punto estratégico de la vía que comunica a Pamplona con Cúcuta, en Norte de Santander. Los uniformados, identificados formalmente como Karen Liceta Estrada, Eduin Guerrero Duarte y Johan Fernando Villavicencio, resultaron heridos mientras adelantaban operativos de control de seguridad.

Respecto a la dinámica del ataque, el secretario de seguridad de Norte de Santander, coronel George Quintero, explicó en un balance inicial para la emisora ‘La FM’ que, según información preliminar, un hombre se bajó de una motocicleta y activó los explosivos.

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Tras el suceso, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, responsabilizó directamente al ELN con base en informes de inteligencia y recordó el historial delictivo de la organización criminal en el peaje de Pamplonita, donde ya ha perpetrado ataques similares. Durante una rueda de prensa, el jefe de la cartera de Defensa enfatizó:

“El ataque terrorista fue generado por el grupo criminal del ELN. Un grupo que durante su historia, si usted revisa, lo único que ha hecho es asesinar a colombianos, secuestrar a colombianos, extorsionar a campesinos”.

Tres ataques contra la fuerza pública en menos de cinco días en Norte de Santander

La agresión en el peaje de Pamplonita se sumó a una racha consecutiva de hostigamientos en Norte de Santander. El pasado domingo 24 de mayo, el ELN asesinó al soldado profesional Aldair Bermúdez en una zona rural del municipio de Tibú. Ese mismo día, un ataque ejecutado mediante drones con explosivos dejó heridos a otros siete militares, quienes tuvieron que ser evacuados de emergencia en aeronaves militares hacia Cúcuta.

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A este panorama se adiciona el ataque ocurrido el viernes 22 de mayo en el aeropuerto de Aguas Claras, en Ocaña. Desde el Cerro El Limón, una avioneta de la Policía Nacional que se disponía a despegar hacia Bogotá recibió disparos de fusil desde tres puntos estratégicos.

El hostigamiento causó heridas por esquirlas en el cuello al piloto y al copiloto, mientras que el intendente Jonathan Almanza sufrió lesiones en su pie izquierdo. Las autoridades evalúan la autoría del ELN en este hecho, dado que en esa jurisdicción delinque tanto este grupo armado como las Disidencias de las Farc.

El ELN se atribuyó masacre de seis personas en el municipio de Ábrego

La ola de violencia armada en Norte de Santander sumó un grave antecedente el pasado 23 de mayo, cuando el ELN confirmó su autoría en una masacre perpetrada en el municipio de Ábrego.

En este hecho violento fueron asesinadas seis personas, entre las que se encontraban un líder social, integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y varios de sus acompañantes que se movilizaban en una camioneta blindada.

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La propia organización guerrillera emitió un comunicado público para justificar el ataque contra el vehículo. Según argumentó el grupo armado, la acción se ejecutó bajo la sospecha de que en el automotor viajaban miembros armados del Frente 33 de las disidencias de las Farc.

Respecto a este caso en particular, el ELN detalló que montaron un retén ilegal con el objetivo de interceptar a dichas personas, señalando que tenían reportes de que presuntos disidentes se movilizaban con relativa frecuencia en ese vehículo portando armas cortas.