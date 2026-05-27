Luego de llevar días cerrando la vía de la Cordialidad como forma de protesta ante el racionamiento de energía en el municipio de Galapa, los habitantes decidieron desplazarse hasta las oficinas administrativas de Air-e Intervenida en Barranquilla —ubicadas en carrera 57 #99A- 65— para exigirle soluciones.

Claudia Jiménez, presidenta de Asocomunal de Galapa, insistió en que los constantes apagones han afectado gravemente a la comunidad, incluyendo la suspensión de clases y daños a comercios y a los hogares.

“Nos encontramos hoy en pie de lucha por toda la comunidad del municipio de Galapa, por todos los apagones que se vienen presentando por esta nefasta empresa que hoy tenemos en el departamento del Atlántico. (…) Los enfermos en casa que necesitan ventiladores no tienen los ventiladores a mano. Los grandes comerciantes del municipio, nuestras viviendas, nuestros mercados de nuestros hogares, todo se está dañando por esta falta de energía”, expresó con frustración la representante.

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En esta misma línea, Heidy Milagro Muñoz, presidenta de la junta de acción comunal de la vereda Las Petronitas en Galapa, detalló que estos cortes de luz están afectando la salud de los niños, quienes estarían enfermándose por las altas temperaturas.

Jeisson Gutierrez

“El racionamiento nos está afectando, dañándonos electrodomésticos. Los niños se están enfermando por los sacudidos, los calores, y también nuestros adultos mayores. Entonces, esto es una afectación y un impacto social que hasta las infraestructuras de las vías las están dañando”, indicó la encargada.

Entre la comunidad se sobrepone un sentimiento de molestia e indignación, principalmente porque aseguran que la empresa Air-e quiere “maquillar” el racionamiento de energía con el término “liberación de carga”:

“No saben ni qué decirnos; nos dicen mentiras. Nos vienen y nos dicen que están liberando carga. ¿Cuál liberación de carga? Esto se llama racionamiento”, sentenció la lideresa de la vereda.

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En ese orden de ideas, exigen a la empresa respuestas y soluciones inmediatas. Gustavo Paternina Coba, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Olímpica de la etapa A, pidió a Air-e solucionar la situación antes de que aumenten las protestas y las afectaciones a la movilidad sobre la vía La Cordialidad.

“Pedimos a Aire que nos solucione ese inconveniente, que nos arreglen la situación. ¿Por qué tiene que ser Galapa solamente, si en el Atlántico hay tantos municipios? Y, si van a hacer racionamiento, pues háganlo 2 horas a cada uno. Pero siempre tiene que ser Galapa y, sobre todo, Villa Olímpica, donde duramos hasta 12 horas sin energía”, solicitó el representante de la urbanización.

Cabe recordar que, en la mañana de este miércoles, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, funcionarios de la compañía Air-e y líderes de la comunidad se reunirán para atender la crítica situación.