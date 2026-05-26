Con el objetivo de garantizar la movilidad ciudadana y facilitar la participación democrática durante la jornada electoral, la Alcaldía Municipal de Soledad anunció la suspensión temporal del “día sin motocarro” para el próximo domingo 31 de mayo de 2026, fecha en la que se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Con esta medida oficializada mediante el Decreto No. 00054 de 2026, los motocarros podrán circular libremente durante todo el domingo 31 de mayo en la jurisdicción del municipio de Soledad, pese a que dicha fecha coincide tradicionalmente con la restricción anual establecida en el Decreto 288 de 2017.

La administración municipal explicó que la suspensión temporal permitirá el desplazamiento de miles de ciudadanos hacia los puestos de votación, así como la movilización de jurados, testigos electorales, personal logístico, organismos de socorro, autoridades electorales y miembros de la fuerza pública.

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Tal y como señala el decreto, la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval Ibáñez, indicó que “la prioridad es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin dificultades de movilidad y asegurar el normal desarrollo de la jornada democrática”.

El gobierno municipal aclaró que la decisión tiene carácter exclusivamente temporal y no modifica de manera permanente la medida del “día sin motocarro”, la cual volverá a regir normalmente una vez finalice la jornada electoral.

Asimismo, las autoridades recordaron que la autorización excepcional para circular no exonera a conductores y propietarios del cumplimiento de las normas de tránsito, seguridad vial y documentación obligatoria.

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El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad —Imittrasol—, junto con la Policía Nacional y demás autoridades competentes, adelantará operativos de regulación, control y acompañamiento durante las elecciones para garantizar la movilidad, el orden público y la seguridad vial en el municipio.

La Alcaldía de Soledad invitó a la ciudadanía a participar masivamente en la jornada electoral y a ejercer su derecho al voto de manera responsable y en convivencia pacífica.