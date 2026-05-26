Con emoción y esperanza, un grupo de más de 16 mujeres cabeza hogar del barrio Rigoberta Menchú y sectores cercanos en el municipio de Soledad culminaron de manera exitosa su proceso de formación para emprender con sus negocios locales.

Estas mujeres han culminado su camino de estudios como operarias en cuidado estético de manos y pies en el municipio de Soledad, una capacitación que hoy les abre nuevas puertas para transformar sus vidas y las de sus familiares.

Por más de seis meses, las participantes recibieron formación teórica y práctica en diseño de uñas, técnicas avanzadas de salón, atención al cliente, ventas y normas de bioseguridad, obteniendo herramientas para emprender y generar ingresos para sus hogares.

“Mi historia de vida me ha impulsado a salir adelante por mis hijos. Hoy me siento profundamente agradecida porque gracias a estas oportunidades podemos tener un sustento económico sin dejar solos a nuestros hijos”, expresó Diana Bozo, una de las beneficiarias del programa.

Esta iniciativa fue posible gracias al trabajo articulado entre el Departamento Administrativo de la Competitividad de la Alcaldía de Soledad y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con el propósito de fortalecer el emprendimiento y la autonomía económica de las mujeres soledeñas.

Además, las participantes recibieron certificación por parte de la empresa Luz, luego de participar en un seminario especializado en spa de manos y pies, fortaleciendo sus saberes y ampliando sus oportunidades laborales.

Hoy detrás de cada diseño y técnica aprendida, hay historias de lucha, amor por los hijos y mujeres que decidieron no rendirse. En sus manos ya no solo hay color y creatividad; también hay esperanzas para un nuevo comienzo.

Asimismo, la administración liderada por Alcira Sandoval Ibáñez reafirmó su compromiso de seguir impulsando programas que permitan a más mujeres encontrar en sus talentos una oportunidad para salir adelante y construir un mejor futuro para sus familias