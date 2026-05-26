Tom Hanks sorprendió a Hollywood al negarse a participar en una nueva versión de Harvey, un clásico protagonizado por James Stewart.

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La propuesta había sido impulsada por Steven Spielberg, pero el actor consideró que la película original era imposible de superar y prefirió frenar el proyecto.

Según versiones difundidas por medios especializados de Estados Unidos, Hanks respondió con una frase que terminó convirtiéndose en símbolo de respeto hacia el cine clásico: “Déjenla en paz. Es perfecta”.

Con ello, el actor dejó claro que no veía necesario rehacer una obra que, para él, ya había alcanzado un nivel único dentro de la historia del cine.

¿Cuál es la película El invisible Harvey?

La película Harvey, estrenada en 1950 y dirigida por Henry Koster, cuenta la historia de un hombre que asegura tener como mejor amigo a un conejo invisible gigante.

Basada en la obra teatral de Mary Chase, ganadora del Premio Pulitzer, la cinta se convirtió con el tiempo en una obra de culto por su mezcla de fantasía, humor y reflexión emocional.

El invisible Harvey (1950) , De verdad que ha sido una película muy peculiar , a primera vista puede parecer una satira o critica a los sistemas de salud mental y de como se condicionan a los pacientes pero en realidad se vuelve más la reflexion de un hombre (1/2) https://t.co/TnFXynMoYc pic.twitter.com/GJpbaIPA9w — Don Pulgoso (@don_pulgoso) May 26, 2026

Aunque el remake comenzó a desarrollarse en 2009 bajo los estudios DreamWorks y Universal Pictures, la negativa de Tom Hanks terminó enfriando el proyecto. El actor habría considerado que competir con la interpretación original de James Stewart no tenía sentido, especialmente tratándose de una de las actuaciones más recordadas del cine clásico estadounidense.

La decisión de Hanks llamó la atención porque es uno de los pocos artistas que ha rechazado proyectos multimillonarios por admiración hacia la obra original.