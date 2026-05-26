Luisa Fernanda W, una de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia, sorprendió a sus seguidores este lunes 25 de mayo, tras mostrar que está en proceso de quitarse varios de los tatuajes que tiene en su cuerpo.

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Lo que llamó la atención, en una serie de videos que publicó en sus historias de Instagram, es que también se empezó a borrar el tatuaje en honor a su ex pareja, el fallecido cantante Fabio Legarda.

En el video donde se nota que le están quitando el tatuaje en cuestión, también aparece un escrito, como forma de reflexión sobre el proceso que está viviendo.

“Cerrar esta etapa y despedirme de algunos tatuajes me generó mucha nostalgia, pero en mi corazón sabía que era momento de hacerlo. Como les conté, voy a borrarme casi todos, los del cuello prefiero dejarlos para otras sesiones”, se lee en el escrito que acompaña el video.

Luisa Fernanda W también dio detalles de cómo ha vivido el proceso en los físico, pues según detalló es doloroso.

“Qué les puedo decir, duele, duele mucho. Les describo el dolor: es un latigazo, pero como un látigo caliente, un quemón impresionante, duele. Entonces no sé si fui muy fuerte, que empecé a borrarme muchos, pero bueno, ya inicié con la mayoría”, explicó.

Sobre la decisión de quitarse la mayoría de sus tatuajes, también explicó: “No es solo por las decisiones que tomé en el pasado, también es un proceso espiritual para mí. La verdad, le pedí a Dios mucha sabiduría y discernimiento para tomar esta decisión”.

La creadora de contenido apuntó que antes de iniciar con el proceso se tuvo que realizar un exámen médico para descartar un embarazo antes de someterse al láser.