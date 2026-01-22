El reconocido actor colombiano Robinson Díaz se volvió tendencia en redes sociales esta semana por los fuertes comentarios que hizo durante una entrevista acerca de los creadores de contenido o ‘influencers’.

El destacado intérprete, que ha participado en producciones como ‘Vecinos’, ‘La saga, negocios de familia’ y ‘El cartel de los sapos’, entre otras, calificó a los influenciadores como una “plaga” que carece de talento y solo busca fama.

“Estamos plagados de influencers y de un poco de idiotas y pendejos que quieren ser famosos, pero no tienen nada, no tienen mérito, no tienen talento. Entonces ese exitismo a mí me sabe a cucaracha; yo realmente pienso que las personas que tienen éxito es porque van a contarle algo a los demás”, sentenció Díaz en el pódcast ‘Senderos de éxito’.

Las declaraciones de Robinson Díaz se volvieron virales en redes sociales y generaron molestia entre los creadores de contenido, siendo la respuesta de Luisa Fernanda W -una de las ‘influencers’ más grandes del país- la de mayor impacto.

Luisa Fernanda W publicó un video en su cuenta de Instagram en el que expuso su punto de vista frente a los comentarios de Díaz, destacando que lo respeta y admira como actor.

“Hace poco el actor Robinson Díaz hizo un comentario acerca de los influencers bastante fuerte. Y un paréntesis, a mí Robinson Díaz me parece espectacular, amo su carrera como actor y lo admiro muchísimo, pero ya que se abrió esta conversación, quiero dar mi opinión”, comenzó diciendo Luisa.

Sostuvo que ella puede llegar a entender “de dónde” viene la percepción de Robinson Díaz sobre los creadores de contenido. Sin embargo, considera que la generalización no es “justa ni precisa”.

“Algo importante: ser creador de contenido no es una moda, es una industria. Hoy la economía de los creadores de contenido mueve más de 250 millones de dólares a nivel global y se proyecta que supere los 450.000 millones de dólares en los próximos años, según los estudios. Eso no se sostiene con gente sin nada en la cabeza”, dijo.

Agregó Luisa Fernanda W que en países como Colombia los creadores de contenido generan empleo.

“Detrás de un creador hay camarógrafos, editores, maquilladores, community managers, diseñadores, marcas locales y equipos completos viviendo de esto. Tercero, el valor no está en la fama, está en el impacto”, aseveró.

Por último, destacó que Colombia tiene “muchos creadores preparados, disciplinados, responsables y con una ética de trabajo de verdad impecable. Reducir todo a una sola etiqueta no refleja la realidad”.

En ese sentido, opinó que “el talento no compite, se respeta. Las industrias creativas no se anulan entre sí, se complementan. Cuando dejamos de dividir y empezamos a entender, todos crecemos”.