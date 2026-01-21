Durante años, ‘Zoboomafoo’ fue parte habitual de la programación infantil y dejó una imagen difícil de olvidar: un lémur de movimientos ágiles y mirada curiosa que guiaba a los espectadores por el mundo animal. Más de dos décadas después del estreno del programa, ese recuerdo volvió a aparecer en redes sociales tras un anuncio difundido por el Duke Lemur Center.

La institución confirmó el nacimiento de Junius, un lémur sifaca de Coquerel que pertenece al linaje de Jovian, el animal que inspiró al personaje principal del programa creado por Martin y Chris Kratt.

Tomada del Instagram de @dukelemurcenter fot.: Keepers Megan C. and Sarah M.

Jovian, el lémur que dio origen al personaje

Jovian fue un lémur sifaca que vivió en el Duke Lemur Center y participó directamente en la producción de ‘Zoboomafoo’, serie emitida entre 1999 y 2001. El programa tuvo dos temporadas y 65 episodios, en los que se abordaban contenidos relacionados con animales, sus comportamientos y sus hábitats.

El personaje central del programa se construyó a partir de la imagen, los movimientos y la conducta de Jovian, lo que permitió que el animal se convirtiera en una figura reconocible para el público infantil de la época.

Tras el final de la serie, Jovian continuó viviendo en el centro hasta su muerte en 2014, a los 20 años. Su linaje permanece actualmente bajo el cuidado de la institución.

¿Quién es Junius y por qué su nacimiento llamó la atención?

Junius es un lémur sifaca de Coquerel (Propithecus coquereli), una especie originaria de Madagascar. Desde el Duke Lemur Center explicaron que estos lémures pueden presentar variaciones en el color de los ojos, un rasgo que en algunos individuos cambia con el paso del tiempo.

El nacimiento fue registrado como parte de los protocolos habituales del centro. Sin embargo, la relación directa con Jovian fue lo que convirtió el anuncio en un contenido que trascendió del ámbito científico a las redes sociales.

¿Qué es el Duke Lemur Center?

Fundado en 1966, el Duke Lemur Center es uno de los principales espacios de estudio de lémures fuera de Madagascar. De acuerdo con cifras divulgadas por la institución, desde su creación han nacido más de 3.400 crías en sus instalaciones.

El centro desarrolla programas de investigación, cuidado animal y divulgación, y suele compartir este tipo de nacimientos a través de sus canales oficiales.