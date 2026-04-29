Aunque cambie de calle, el desfile de piloneras no modifica su esencia, por el contrario la agiganta. En la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata que rinde honores al Binomio de Oro de América, el recorrido inició a la 1:55 p. m. de este miércoles desde el Parque El Viajero, ubicado en la carrera novena con calle 12 para que más de 200 grupos se sumaran al desfile de piloneras categorías mayores.

El clima no da tregua son 35 grados centígrados los que retan a los bailarines que en la celebración del Día de la Danza se dieron cita en Valledupar para mostrarle al mundo cómo es que se baila en la región Caribe y también para gritar a todo pulmón el icónico coro: “A quién se le canta aquí, a quién se le dan las gracias, a los que vienen de afuera o a los dueños de la casa”.

La encargada de comandar el goce este año fue la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, quien por primera vez se suma a esta propuesta para bailar al ritmo del pilón, un desfile que celebra 45 años de historia y que tuvo entre sus grandes impulsoras a las fallecidas Cecilia ‘la Polla’ Monsalvo y Consuelo Arqujonoguera ‘La Cacica’.

Luciendo una pollera lila con flores blancas y su respectiva corona la soberana de las carnestolendas causó furor, de lado a lado gritaban su nombre, era la locura, gritaba la gente, y ella muy complaciente corría a abrazarlos, a besarlos y a tomarse la respectiva selfie para el recuerdo.

Jeisson Gutierrez

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“Yo pensé que el cariño era sólo de Barranquilla, pero qué impresión tan grata me llevo porque veo que es toda Colombia la que me quiere, estoy feliz porque ahora empiezo a participar en las distintas fiestas y festivales de Colombia donde llevo por lo alto este orgullo de ser la soberana del Carnaval. Estaré en Santa Marta y luego en Montería”.

Char Fernández se mostró dichosa por sumarse a este festival vallenato, pues confiesa que en su casa creció escuchando mucho vallenato, música que la llena de sentimiento.

“El Festival Vallenato y el Carnaval de Barranquilla son dos fiestas hermanas, dos fiestas declaradas patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO, es una unión única que da un resultado enorme. Creo que de ahora en adelante todos los años me tendrán en el Festival Vallenato porque me encanta la experiencia”, concluyó Michelle que realizó un recorrido de 6,4 kilómetros.

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A su lado, en el bloque inaugural del desfile también iba otra reina, la Señorita Colombia 2025-2026, la caleña María Antonia Mosquera quien también disfrutaba por primera vez del desfile. “Estoy acostumbrada al calor, pero aquí definitivamente el calor humano es más grande, estoy emocionada de vivir esta fiesta e invitó a todos los colombianos a que vengan a festivalear”.

Jeisson Gutierrez

Una hermana orgullosa

Lubys Romero, hermana del acordeonero Israel Romero, El Pollo Isra, uno de los homenajeados en esta edición, era la más orgullosa de todas las piloneras, vestía una pollera amarilla con flores blancas y con varias fotografías del afamado acordeonero. Era fácil reconocer su parentesco con Israel, sino porque lo gritaba a boca llena “soy la hermana del Pollo Isra” y de inmediato el público reaccionaba y la aplaudía.

“Estoy dichosa de que le hayan hecho este homenaje a mi hermano y su Binomio de Oro, se lo merece porque es una persona noble, talentosa y luchadora, aquí estamos apoyándolo para que el mundo sepa que hay un villanuevero que le dio clase a la música vallenata. Este homenaje es el mejor del mundo, que viva el Pollo”, exclamó mientras danzaba con elegancia.

Un público fiel que respalda

Los vallenatos y también los foráneos no faltaron a la cita y dispuestos a gozar de principio a fin respaldaron con aplauso cada propuesta.

Cecia Serrano, es una de las que armó plan bien temprano para no perderse el arranque. “Esta es la verdadera tradición, yo no soy parrandera, esta es mi forma de disfrutarme el Festival Vallenato, me encanta cada grupo, cada coreografía y la respaldo al máximo, que no muera jamás el desfile de piloneras”.

Este desfile se caracteriza porque generalmente llueve, pero en esta ocasión el sol fue el protagonista, provocando gotas de sudor en cada bailarín.

Jeisson Gutierrez

Uno de los que más dudaba era el bogotano Juan Carlos Acevedo, quien viajó desde la capital de la República acompañado por 20 personas. “Hace dos décadas vengo a festivalear, nuestro parche a crecido, antes éramos solo cuatro, ya somos 20 y la verdad soy feliz porque aquí nos reciben con los brazos abiertos ofreciendo lo mejor de su cultura, aquí estaremos hasta el domingo disfrutando de esta fiesta”.

Uno a uno fueron apareciendo distintos grupos, entre ellos los del Ejército Nacional, la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Valledupar, mujeres que luchan contra el cáncer, con sus respectivas polleras rosas, la Fundación Artística Nabusimakr, ganadora del año pasado y muchos más.