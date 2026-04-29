El distrito de Wynwood, epicentro del arte y la creatividad en Miami, se prepara para recibir la tercera edición de Colombiamoda Miami, que se llevará a cabo del 27 al 29 de mayo de 2026. En esta ocasión, el evento se integra a la dinámica del Swim Week Miami, posicionándose como una vitrina estratégica para la internacionalización del talento colombiano en uno de los mercados más competitivos del mundo.

Tras un exitoso balance en 2025, donde la participación de 20 marcas generó ventas directas por 140.000 dólares, Inexmoda ha decidido elevar la apuesta. Para este 2026, la delegación crece a 35 marcas, reflejando la solidez de una industria que busca trascender la manufactura para enfocarse en el posicionamiento de marcas con identidad propia.

Bajo la premisa “Uniqueness is the new luxury”, la edición 2026 propone una visión del lujo que se aleja de la ostentación tradicional para centrarse en la autenticidad y la narrativa de origen. Esta estrategia responde a un consumidor global que valora las piezas con significado y valor simbólico.

Para materializar este concepto, el evento contará con el pop up Colombian Selection, un espacio que reunirá categorías diversas como resortwear, swimwear, bags & accessories, loungewear y urbanwear. Entre las firmas destacadas que llevarán el sello de “Hecho en Colombia” a territorio estadounidense se encuentran Pájara Pinta, Bohór, Casabela, SineSTESIA, Milonga, Musee The Brand, Patricia Mejía, Lina Lemus, Claudia Moreli, Sijam Sleiman, Tinta Latina, Mia Mulata, Toscano, Sol y Neptuno, entre otras.

La apertura de las pasarelas estará a cargo de la reconocida diseñadora caleña Renata Lozano, quien se presenta en alianza con la Cámara de Comercio de Cali. Su participación no solo representa la sofisticación del diseño nacional, sino que también pone de relieve la potencia del Pacífico colombiano como un motor creativo y exportador.

De acuerdo con datos de la Cámara de Comercio de Cali, la región del Valle del Cauca es un pilar fundamental para el sistema moda, generando más de 105 mil empleos anuales y registrando exportaciones que superan los 100 millones de dólares. La presencia de Lozano busca conectar esta capacidad productiva con una audiencia internacional que demanda sofisticación y oficio.

Más allá de la estética y el despliegue cultural, Colombiamoda Miami funciona como una plataforma de negocios fundamental. El objetivo primordial de Inexmoda es que las marcas participantes puedan testear el mercado estadounidense, comprender sus hábitos de consumo y activar canales comerciales a corto y mediano plazo.

El potencial de crecimiento es significativo. Durante 2024, Estados Unidos importó 83.700 millones de dólares en vestuario, de los cuales Colombia solo cubrió el 0,26% (219 millones de dólares). Esta brecha representa una oportunidad clara para que las marcas nacionales aumenten su participación en el mercado norteamericano, utilizando a Miami como el puente ideal entre el estilo de vida latinoamericano y el comercio global.