La amenaza de lluvia y leve llovizna que acompañó a Valledupar, la tarde de este martes no fue impedimento para que los niños y jóvenes mostraran ante miles de espectadores las coreografías ensayadas durante varias semanas y participar en el desfile de Piloneras, en la categoría infantil y juvenil.

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Las comparsas se alistaron con vestuarios coloridos y maquillajes impecables en las niñas y jóvenes, mientras los niños y adolescentes estaban impecables con sus trajes típicos vallenatos.

En este concurso del Festival de la Leyenda Vallenata por lo general participan colegios tanto públicos como privados, no solo de Valledupar, sino también de otros municipios del departamento, que en esta ocasión engalanaron la carrera novena partiendo desde el parque El Viajero, en dirección norte hasta llegar a la glorieta Pedazo de Acordeón.

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Cortesía Juglares Oficial

El público estuvo atento en cada una de las presentaciones, en este caso 52 comparsas juveniles y 42 infantiles, las cuales bailaron al ritmo de “¿A quién se le canta aquí, a quién se le dan las gracias? ¿A los que vienen de afuera o a los dueños de la casa?”.

Para este evento no solo participan los bailadores, detrás de ellos hay toda una logística que trabaja arduamente para que todos les queden a la perfección y el jurado calificador les dé un buen puntaje y los lleve a obtener el primer lugar.

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Marta Daza, madre de uno de los participantes contó que en una comparsa están, “Somos todas las mamitas de estos niños, los profesores, el de la logística que el día del desfile se encarga de la hidratación que es muy importante, la banda que los va acompañando, el encargado del sonido, en fin somos muchas las personas que nos involucramos en esto, primero para complacer a nuestros hijos y no menos importante para conservar esta tradición del baile del pilón que es nuestra”.