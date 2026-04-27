Mostrando sus destrezas al momento de digitar el acordeón 36 participantes buscan coronarse Rey Vallenato Juvenil, en esta edición del 59 Festival de la Leyenda Vallenata que está riendo homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro.

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Fue así como en el Centro Recreacional de la Pedregosa se abrieron los fuelles de este instrumento en los aires de paseo y merengue. Los acordeoneros llegaron desde diferentes regiones del país, sin dejar a un lado a la capital del Cesar, para medirse una vez más frente al jurado calificador en cada tarima. Para este martes 28 de abril la presentaciones serán con los aires de son y paseo.

Este año los participantes son: David Aljure Mosquera Manzur, Ronald Andrés Arenillas Castillo, Juan Darío Arrieta Henríquez, Samuel Arzuaga Robles, Emmanuel Arzuaga Suarez, Juan José Cerquera Gonzáles, Jean Frank Cervantes Pino, Juan Diego Colorado Giraldo, Marlon Camilo Daza Arias, José Rafael De Aguas Campos, Manuel Alejandro Diaz Martínez, Santiago Alberto Diez Arévalo.

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Asimismo, Armando Luis Espitia Benavides, Libardo Aaron Gómez Padilla, Leison Jiménez Rivas, Emmanuel Antonio Maestre Álvarez, Juan Sebastián Merlanos Pérez, Francisco Alberto Niebles Montero, Mario Luis Niño Mendoza, Rafael José Ojeda Rincón, Samuel Esteban Olaya Torres, Jorge Andrés Orozco Diaz, Cesar David Pestana Álvarez, Emmanuel Picón Jiménez.

Otros de los participantes son Jhonatan David Quintero Meléndez, Maikel Andrés Rodiño Ochoa, Juan Pablo Rodríguez Lemus, Yoni Alejandro Rojas Rojas, Justin Jaden Romero Rojas, Richard José Sardoth Carrillo, Richard Andrés Solano Vergara, Luis Ángel Torrado Rodríguez, Jesús Aldiver Úsuga Castellanos, Sebastián Vargas Avendaño, Omer Yesid Villero Villa, Martin Elías Vitola López.

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