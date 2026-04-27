Habitantes del municipio de Puerto Colombia hoy continúan lamentando la trágica muerte de la pequeña Shantal Reyes Briceño, quien perdió la vida tras ser arrollada por un motorizado que, aparentemente, se desplazaba a exceso de velocidad el pasado 22 de abril en la zona del malecón del municipio.

Leer más: Policía anuncia investigación tras muerte a bala de un joven en procedimiento policial, en El Bosque

Ese día, según información de testigos, la menor se encontraba acompañada por su madre en la zona del Faro o la Ventana de los Sueños y se habría ido detrás de ella cuando la adulta atravesó la calle para comprar una botella de agua.

En medio de la acción, la menor fue impactada por el motorizado, lo cual le ocasionó graves lesiones en el cuerpo.

La niña, de tan solo 6 años, fue trasladada en primera instancia al Hospital de Puerto Colombia, pero por la gravedad de sus heridas fue remitida a la Clínica Porto Azul y allí se reportó su muerte debido a las lesiones.

Ante la gravedad del asunto, familiares y allegados de la menor han convocado a un encuentro en el que invitan a toda la comunidad a unirse en búsqueda de justicia por la vida de la pequeña Shantal.

La velatón se realizará este miércoles 29 de abril en el Faro de Puerto Colombia, a las 5:00 p. m.

Esta situación surge a raíz de los peligrosos ‘piques ilegales’ de los que participan un sinnúmero de personas a bordo de sus motocicletas sin la debida protección y el cuidado, ocasionando accidentes que no solo los afectan a ellos, sino también a los demás transeúntes.

Es importante mencionar que, el CTI de la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación del crimen de Shantal. Asimismo, el presunto responsable está siendo individualizado para dar con su paradero.

Frente a esta problemática, Ofelia Murillo Casallins, Secretaria de Tránsito de Puerto Colombia, manifestó que se vienen desarrollando operativos permanentes de control para prevenir y sobre todo sancionar la realización de piques ilegales.

“Esto lo hacemos con el objetivo de proteger la vida de conductores, sobre todo de peatones y todos los residentes del sector (…) Estas prácticas presentan un alto riesgo de siniestralidad vial por lo que hacemos un llamado urgente a todos los motociclistas que transitan las vías del municipio de Puerto Colombia a ser prudentes en la vía, a tener un control de comportamientos en la vía sobre todo de manera especial en el sector del malecón para que actúen con conciencia vial a obtenerse de realizar este tipo de maniobras peligrosas que ponen en riesgo no solo la vida de ellos, sino también de los demás usuarios de la vía”, explicó.