La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, a través de su grupo Gaula, logró un importante resultado en la lucha contra la extorsión con la captura de nueve presuntos delincuentes mediante orden judicial por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión.

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Los operativos se llevaron a cabo de manera simultánea en el municipio de Galapa, en Soledad y en la ciudad de Barranquilla, impactando directamente al grupo delincuencial organizado conocido como Los Costeños.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados utilizaban métodos violentos para intimidar a comerciantes, entre ellos disparos contra las fachadas de los establecimientos, así como amenazas a través de panfletos extorsivos y videollamadas intimidatorias.

Entre los capturados se encuentra alias Isra, señalado como cabecilla de zona con injerencia criminal en el municipio de Galapa. Asimismo, fue puesto a disposición de las autoridades alias Bobi, quien fungía como cabecilla en el sector suroriental de Barranquilla.

Según las autoridades, esta estructura criminal generaba rentas mensuales que oscilaban entre los 100 y 150 millones de pesos, afectando gravemente al sector comercio en la región.

Durante los procedimientos fueron incautados siete teléfonos celulares que, al parecer, eran utilizados para realizar las llamadas extorsivas.

Los capturados registran en conjunto cerca de 20 anotaciones judiciales por delitos como porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, lesiones personales, violencia intrafamiliar, extorsión, receptación y uso de documento falso.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que este resultado representa un avance significativo en la ofensiva contra las estructuras criminales que afectan la tranquilidad y la economía de la región, reiterando el compromiso institucional de continuar golpeando de manera contundente a quienes atentan contra la seguridad ciudadana.

Finalmente, la Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA y la línea contra el crimen 317 896 5523.