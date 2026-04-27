Otro hecho de sangre se presentó en la zona metropolitana de Barranquilla en la noche de este domingo 26 de abril.

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El informe preliminar señala que se perpetró un ataque a bala en el barrio El Ferry, que dejó por el momento dos personas muertas.

Los hoy occisos fueron identificados de forma preliminar como Darwin Enrique y Juan José. Ambos fueron trasladados al Camino Simón Bolívar, pero luego se confirmó su muerte.

Por ahora, se tiene conocimiento de que el hecho se registró en la carrera 7B con calle 4, en inmediaciones de la tienda Rancho Verde.

La Policía Metropolitana de Barranquilla arribó al lugar y trabaja en la identificación de las personas muertas, así como en la corroboración de una tercera persona que habría resultado herida.

Por el momento no se tiene mayor información. Se espera que las autoridades empiecen las investigaciones para determinar los móviles de este ataque a bala.