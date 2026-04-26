Los médicos de turno de la Clínica Adelita de Char informaron hacia las 6:47 de la mañana de este domingo 26 de abril sobre el fallecimiento de un menor de tan solo 14 años tras ser violentamente atacado a cuchillo la tarde ayer en el barrio Villa Sevilla, localidad Metropolitana de Barranquilla.

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EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada por las autoridades como Jaime Daniel Barros Estrada.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, Barros Estrada se encontraba el día de ayer caminando por la carrera 18 sur con calle 45 a eso de las 6:30 p. m. en el barrio antes mencionado.

Durante el recorrido fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta, cuando el parrillero descendió del vehículo con un arma cortopunzante y, sin mediar palabra, le propinó una violenta puñalada en el pecho.

Malherido, fue auxiliado por los moradores del sector, mismos que lo trasladaron hasta la Clínica Adelita de Char. Sin embargo, 12 horas después, los médicos confirmaron su deceso debido a la gravedad de la herida.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, el ataque se atribuye a una posible represalia por una riña en la época de Carnaval, en donde el hoy occiso habría herido a un joven con arma blanca.

Asimismo, esta casa editorial conoció por medio de Inteligencia que Jaime Daniel registraba una anotación por el delito de lesiones personales con fecha del 20 de febrero del presente año.

La Policía adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y lograr con ello esclarecer los móviles del hecho de sangre.