En horas de la noche de este viernes 24 de abril dos sujetos en moto atacaron a disparos una casa en el barrio Evaristo Sourdis, localidad Suroccidente de Barranquilla. En medio del violento tiroteo murió un joven que se encontraba estacionado con su motocicleta sobre la vía.

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La víctima fatal fue identificada como Andrés Felipe Sandoval Rodríguez, de 19 años de edad.

De acuerdo con el reporte suministrado por las autoridades, hacia las 8:45 p. m., Sandoval Rodríguez estaba estacionado en la carrera 9E Nro. 97A-26, en el barrio antes mencionado.

En ese momento los dos sujetos aparecieron a bordo de un vehículo similar y, sin importarles la presencia de los vecinos del sector, el parrillero esgrimió un arma de fuego y disparó contra el inmueble, alcanzando a impactar al joven Andrés Felipe.

Malherido, los moradores de la zona lo auxiliaron rápidamente y lo trasladaron de urgencia hasta un centro médico cercano. Sin embargo, un médico de turno certificó su muerte minutos después de su ingreso.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y esclarecer los móviles del ataque armado.