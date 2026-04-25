Este sábado 25 de abril se celebra el Día de la Niñez en Colombia, una fecha perfecta para desconectarse de la rutina y compartir tiempo de calidad con los más pequeños de la casa.

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No hace falta gastar mucho dinero ni salir de la ciudad con un poco de creatividad, cualquier plan puede convertirse en una experiencia inolvidable.

Si aún no sabe qué hacer, aquí le dejamos cinco actividades fáciles, económicas y llenas de diversión para disfrutar en familia.

1. Picnic en casa o al aire libre

No necesita ir muy lejos. Puede armar un picnic en la sala, el balcón o en un parque cercano. Solo basta una manta, snacks, jugos y juegos sencillos.

Agregue cuentos o música para hacerlo más especial. En los almacénes puede comprar las crispeteras o las cestas y sentir todo en realidad.

2. Tarde de cine con temática

Elijan una película que les guste a todos y conviertan la sala en un mini cine con crispetas, luces bajas y hasta entradas hechas a mano.

Pueden escoger una temática como de fútbol, de princesas, superhéroes, animales o aventuras.

3. Cocinar juntos

Involucrar a los niños en la cocina es una gran actividad. Pueden preparar recetas simples como galletas, pizza casera o jugos naturales.

Lo importante no es que quede perfecto, sino divertirse en el proceso.

4. Juegos tradicionales y retos en casa

Haga juegos como la lleva, escondite, carrera de sacos o incluso arma un circuito de obstáculos con lo que tenga en casa. También puede incluir retos divertidos o competencias familiares.

5. Manualidades

Saque colores, cartón, pintura o reciclaje y deje que la imaginación haga lo suyo. Pueden crear disfraces, dibujos, máscaras o incluso armar un pequeño show de talentos familiar.