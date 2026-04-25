Un parte de tranquilidad dio el cantante Julio Cesar Rojas Díaz luego de sufrir un aparatoso accidente en días pasados en la ciudad de Barranquilla junto a la motocicleta en la que se movilizaba. Aseguró que todos los exámenes médicos han salido bien y que solo se trató de golpes y maltratos debido a la caída.

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Fue a través de sus historias en Instagram donde se refirió al accidente de tránsito del que fue víctima. Rojas Díaz comenzó agradeciendo los mensajes de cariño que fanáticos y personas cercanas le han expresado y aclaró que el hecho no ocurrió la noche del viernes sino el miércoles 22 de abril, sin embargo, solo fue hasta este 24 cuando se conoció, según dice, porque “siempre quisimos que no se se hablará del tema”.

“De verdad le doy las gracias a todas las personas que han estado pendientes, pero bueno, estamos bien. No se imaginan lo feliz que me levanté el día siguiente del accidente sabiendo que estaba bien, que estaba completo”, sostuvo el artista vallenato.

Explicó que viajaba en una motocicleta de alto cilindraje, aunque pocas veces suele utilizarla ese miércoles decidió embarcarse en ella para ir a un partido de fútbol, de regreso a su casa fue cuando ocurrió el accidente.

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“Cuando venía a mi casa, cogí por una curva que no me di cuenta, había una construcción que estaba llena de arena, y esa moto no puede coger ni arena ni agua porque pierdo el control muy fácil. Y cuando reaccioné en la curva ya había perdido el control de la moto. Intenté bajar la velocidad lo más que pude, pero la moto no reaccionó y me salí de la carretera y me fui contra un árbol”, acotó Julio agregando que ya se encontraba en su cada tras varios estudios médicos realizados.

Pero no todo terminó con el impacto contra el árbol, luego de ello, le cuenta un testigo del hecho, que dio al menos dos vueltas, tumba una rama del árbol con el cuerpo y cae al piso. “Yo no sentí la caída, yo recuerdo hasta que me choqué y ya después me acuerdo de pie”.

Agregó que pese al gran impacto lo que le ocurrió fue una “tontería”: una fisura en un dedo, golpe en una de las rodillas, en el abdomen, y raspones en varias partes del cuerpo para lo que ya le practicaron una resonancia magnética, un rayos X y un examen para el golpe del abdomen y “todo ha salido bien”. “Pero en realidad, para todo lo que es… fue una locura eso”.

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“Estoy adolorido, me cuesta caminar un poco, pero normal, la hinchazón. Pero estoy excelente para lo que pasó”, sostuvo al tiempo que dijo a sus seguidores que estuvieran tranquilos que ya estaba en casa y que ya estaba bien.

“De verdad que no saben lo agradecido que estoy con Dios, porque en realidad después de semejante vaina que pasó (...) Le debo muchísimo a Dios porque siento que no me pasó absolutamente nada para lo que sucedió”, cerró.