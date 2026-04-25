La llegada de Avianca como aliada de la Feria Nacional e Internacional de la Ganadería en Córdoba ya empieza a mostrar resultados concretos: en menos de 24 horas, contadas desde el anuncio de tarifas especiales, vendieron 2 mil sillas en vuelos hacia la ciudad de Montería.

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Esto evidencia el interés de viajeros de todo el territorio nacional por asistir a la fiesta más importante del departamento.

La aerolínea, que por primera vez se vincula a este evento, ofreció tiquetes desde $69.900 por trayecto, una estrategia que busca facilitar el acceso de visitantes y dinamizar el turismo durante la temporada ferial justo para un departamento que tiene cerca de 100 mil damnificados por lluvias e inundaciones ocasionadas por los frentes fríos del mes de febrero.

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Ante la alta demanda, y por pedido del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, la aerolínea informó que habilitará de manera progresiva entre 800 y 900 sillas adicionales, dependiendo del trayecto, las cuales se irán liberando en distintos momentos, especialmente en fechas cercanas a la Feria, que este año se realizará del 5 al 15 de junio.

Avianca hace parte de la estrategia de reactivación ideada por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara para impulsar la recuperación de sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte, entre otros, que se vieron afectados por las inundaciones generadas por el frente frío.

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“Desde la gobernación de Córdoba agradecemos a Avianca por creer en esta tierra y por vincularse por primera vez a una feria que hoy representa unión, tradición y esperanza para miles de cordobeses. Su participación fortalece esta gran celebración y ratifica que Córdoba sigue abriéndose camino como un territorio que se levanta, se proyecta y vuelve a mostrarse al país con orgullo”, puntualizó Zuleta Bechara.