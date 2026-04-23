En un recorrido por la zona costanera de Córdoba, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara hizo entrega directa de herramientas, insumos y equipos a comunidades campesinas y pesqueras, con el propósito de fortalecer sus unidades productivas y mejorar sus ingresos.

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Durante la jornada, el mandatario visitó sectores rurales de Moñitos, al igual que el municipio San Bernardo del Viento, donde le contó a la población cómo este proyecto es una oportunidad real para transformar su calidad de vida.

“Lo que yo necesito es que ustedes ganen plata con su labor porque si ganan platica están bien; pueden alistar a los pelaos, pueden comprar la comida y la medicina. A mí lo que me interesa como gobernador es que mi gente genere ingresos y esté bien”, expresó el mandatario durante su recorrido.

Gobernación de Córdoba

Esta iniciativa, que hace parte del programa de fortalecimiento de Unidades Productivas Agropecuarias, beneficia a 945 productores y sus familias en 21 municipios, impactando a más de 4.000 personas.

En la zona rural de Moñitos, el gobernador de Córdoba llevó las herramientas hasta las casas de los productores, causando emoción y agradecimiento entre ellos. “Hoy hacemos nuestra labor a mano y machete, pero gracias a estas herramientas que nos entrega el Gobernador se va a tecnificar el trabajo”, dijo Ana Isabel Chiquillo, cultivadora de plátano en el sector rural El Ley.

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En Santander de la Cruz, familias que combinan actividades del campo y el mar también recibieron de manos del mandatario los equipos para fortalecer sus procesos productivos, apostándole a una economía rural más sostenible.

En San Bernardo del Viento, donde la pesca y la agricultura son pilares de la economía local, se hizo entrega de equipos que permitirán optimizar el trabajo diario de estas comunidades.

Con este proyecto la gobernación de Córdoba continúa avanzando en la reactivación económica del departamento, priorizando sectores estratégicos como el campesino y el pesquero.

La entrega de estas herramientas no solo mejora las condiciones de trabajo, sino que impulsa el fortalecimiento de asociaciones, fomenta el trabajo colaborativo y abre nuevas oportunidades para el crecimiento productivo de las comunidades rurales.