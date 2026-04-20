La ciudad de Montería se sigue proyectando ante el mundo gracias a la conexión con dos destinos internacionales: Panamá y Quito, a partir del 10 de mayo.

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El anuncio lo hizo este lunes 20 de abril el alcalde Hugo Kerguelén García. “Con gran entusiasmo, anunciamos el inicio de nuestra nueva operación aérea internacional, que conectará a Montería con Quito, Ecuador, y Panamá. Este vuelo directo, de la aerolínea Aeroregional de Ecuador, operará los domingos y jueves y ofrecerá una experiencia de viaje cómoda y eficiente para los pasajeros”.

El vuelo partirá del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito y llegará al Aeropuerto de Balboa (no Tocumen) en Panamá, realizará una ruta directa entre Quito, Montería y Panamá, y viceversa, y tendrá una capacidad para 160 pasajeros, fortaleciendo de esta manera los lazos entre estos tres destinos e impulsando el turismo, el comercio y generando nuevas oportunidades de desarrollo. Los precios de los tiquetes tienen un valor de 225 dólares.

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“Esta nueva operación aérea representa un paso importante en la conectividad de la región y contribuirá al crecimiento económico y social de Montería y sus alrededores. Estamos seguros de que este vuelo será un éxito y que se convertirá en una excelente opción para los viajeros que buscan una conexión rápida y directa”, aseguró Kerguelén García.

La Aerolínea regional del Ecuador es una aerolínea 100% ecuatoriana con base en Quito, que opera vuelos regulares y chárter. Tiene permiso para operar vuelos regulares desde Quito, Guayaquil, Puerto Príncipe, Tegucigalpa, Bogotá, Ciudad de México y Cancún. Su flota consta de tres Boeing 737- 400 y dos Boeing 737- 500.