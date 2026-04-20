Desde julio próximo, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) pondrá a disposición de los colombianos afiliados y quienes deseen serlo la financiación total para comprar casa ya sea de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP).

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Esta iniciativa tiene como fin beneficiar a los trabajadores ya sean dependientes, independientes e informales a tener su primera casa nueva o usada sin tener que pagar la famosa cuota inicial que para mucho significa un obstáculo a la hora de adquirir un inmueble.

Mecanismos de vinculación: ¿Cómo empezar?

La llave de entrada es la afiliación a la entidad, y tiene dos caminos dependiendo de cómo genere sus ingresos:

Para trabajadores dependientes: el proceso es administrativo. Debe solicitar a su empleador que realice el traslado de sus cesantías hacia el Fondo Nacional del Ahorro. Con este fondo prestacional en la entidad estatal, ya tiene medio camino recorrido.

el proceso es administrativo. Debe solicitar a su empleador que realice el traslado de sus cesantías hacia el Fondo Nacional del Ahorro. Con este fondo prestacional en la entidad estatal, ya tiene medio camino recorrido. Para independientes o trabajadores informales: la herramienta es el Ahorro Voluntario Contractual (AVC). Se trata de una cuenta de ahorro flexible donde puede depositar desde $6.000 diarios.

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Para habilitar la solicitud de financiación del 100 %, quienes opten por el AVC deben alcanzar una meta de ahorro mínima de 1,2 salarios mínimos. Según las proyecciones para este 2026, esto equivale a un monto aproximado de $1.560.000.

Condiciones y beneficios de la financiación

Una vez afiliado y cumplida la meta de ahorro (en caso de AVC), la entidad evaluará su perfil. Es importante destacar que el programa no se fija en el estrato social, sino en su disciplina de ahorro y su capacidad real de pago.

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Aquí las condiciones más atractivas de este modelo:

Condición Detalle del beneficio Perfil del solicitante Exclusivo para ciudadanos que no tengan vivienda propia actualmente. Tasas de interés El FNA ofrece las tasas más bajas del mercado para hogares con ingresos de 0 a 2 salarios mínimos. Créditos Conjuntos Puede unir sus ingresos con otra persona (familiares o pareja) para que el monto del préstamo sea mayor. Acceso desde el exterior Los colombianos residentes fuera del país pueden ahorrar mediante AVC y realizar todo el trámite de manera digital.

Este modelo busca premiar la constancia por encima del capital acumulado, permitiendo que incluso quienes están en la informalidad puedan proyectar su futuro habitacional de manera sólida.