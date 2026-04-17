Contestatario se mostró el presidente Gustavo Petro ante el pedido del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, de bajarle el tono al lenguaje con el que se refiere a la entidad a la que ha cuestionado en múltiples ocasiones.

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Durante el debate de control político sobre el impacto fiscal, presupuestal y financiero de las recientes decisiones de política monetaria llevado a cabo el pasado miércoles en la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de Cámara de Representantes, Villar pidió “bajar los ánimos” con el que “se está manejando la relación con el Banco de la República”.

“Y lo quiero pedir porque creo que le conviene al país, le conviene al país frenar la campaña abierta de descrédito del Banco de la República que está adelantando en este momento el Gobierno”, mencionó el gerente durante el debate al que también asistieron miembros de la junta directiva así como el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Y agregó: “Una campaña que perjudica, no al Banco de la República, que tiene su credibilidad bastante sólida, pero perjudica al país, porque la confianza internacional sí se deteriora cuando se insiste en atacar persistentemente al banco y atacarlo de formas que degradan el debate”.

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Ante esto, Petro lejos de quedarse callado contestó acusando al jefe de la banca de coordinar “una política económica que elevó el hambre y la desigualdad social en Colombia” haciendo referencia al manejo que se le dio a la pandemia del Covid-19 desde el Banco de la República.

“Baje los ánimos contra el pueblo. Respeto su defensa a sus compañeras de junta con altos salarios, pero no insulte y burle a las millones de madres que trabajan para dar comida a sus hijos”, siguió el mandatario.

El jefe de Estado le solicitó coordinar la política económica con el Gobierno, “como ordena la Constitución, y priorizar ahora el empleo y la producción, sobre todo de alimentos, para bajar la tasa de inflación y para hacer crecer la riqueza nacional y el empleo. El pueblo de Colombia no eligió en el año 2022 la política económica de Duque y espero no lo vuelva a hacer”.

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Indicó, además, que Villar es “protagonista” de la política económica del expresidente Iván Duque, “a la que usted ayudó a hacer con el ministro de Hacienda, Carrasquilla”, recordado por la reforma tributaria que marcó el inicio del estallido social de 2021.

“Y lo mismo sucede con ustedes, la mayoría de la junta del Banco de la República que cuenta con la hija de la jefa de campaña de Paloma y exministra de Duque, hace el voto que le da a usted, mayoría”, cuestionó.