La más reciente jornada de elecciones presidenciales, celebrada el pasado 31 de mayo, transformó el panorama electoral de las últimas décadas al registrar el índice de abstención más bajo en una primera vuelta en lo que va del siglo XXI.

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De acuerdo con los datos oficiales de la Registraduría, que contemplan el 99,92% de las mesas escrutadas, el desinterés de los votantes se redujo al 42,15%, consolidando una movilización en las urnas que alcanzó el 57,84% del censo electoral.

Este comportamiento masivo en los puestos de votación coincide, además, con un marcado descenso en el voto en blanco, el cual representó apenas el 1,71% de los sufragios válidos. Esta cifra se posiciona como el tercer porcentaje más bajo en las últimas siete contiendas presidenciales del presente siglo, evidenciando una ciudadanía con mayor determinación hacia las opciones de los candidatos en disputa.

La participación ciudadana alcanza un máximo histórico frente a los procesos electorales de las últimas dos décadas

El incremento en la afluencia de votantes sitúa a esta jornada como la de mayor participación en las primeras vueltas desde el año 2000. Hasta la fecha, el siglo XXI solo había registrado dos ocasiones previas donde la asistencia superó la mitad del censo electoral: en 2018, cuando se alcanzó un 53% de participación e Iván Duque ganó la primera vuelta con el 39,14% de los sufragios, y en 2022, año en que la movilización llegó al 54,91%.

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Esta tendencia expansiva contrasta drásticamente con los niveles observados en 2014, año que mantiene el récord histórico de la mayor abstención registrada en este siglo, con un 60,8%. En aquella oportunidad, Óscar Iván Zuluaga obtuvo la mayoría en la primera vuelta frente a Juan Manuel Santos, quien posteriormente lograría la reelección en la segunda vuelta.

El panorama actual invierte dicha realidad, posicionando el civismo de esta jornada en el extremo opuesto del histórico de participación.

El voto en blanco pierde terreno y se sitúa entre los registros más bajos de la serie histórica

Finalmente, la baja representatividad del voto en blanco en estos comicios, equivalente a 406.888 sufragios, confirma un cambio de tendencia respecto a elecciones pasadas. El 1,71% obtenido el pasado domingo se ubicó por debajo de los registros de las dos elecciones inmediatamente anteriores: 2018, que reportó un 1,76%, y 2022, que cerró con un 1,73%.

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En la revisión histórica de las últimas siete contiendas, los únicos periodos con un voto en blanco inferior al actual se dieron en 2006, cuando tocó su mínimo histórico del 1,52% en una elección ganada en primera vuelta por Álvaro Uribe con el 62,35% frente al 22% de Carlos Gaviria, y en 2010, cuando marcó un 1,55%. En contraposición, el techo histórico de esta opción se dio en 2014, cuando alcanzó un notable 5,99% de la votación válida.

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El mapa electoral dejó claro que el entusiasmo por asistir a las urnas no se vivió igual en todo el país. El centro de la nación tomó la delantera y marcó el ritmo de la jornada: Cundinamarca se llevó el primer lugar en asistencia con un contundente 69,60% de su censo electoral, seguida muy de cerca por Bogotá (67,96%) y Casanare (67,67%).

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El Eje Cafetero tampoco se quedó atrás en la movilización; Quindío alcanzó el 59,20% de participación, mientras que Risaralda y Caldas superaron cómodamente la barrera del 58%.

Por otro lado, Antioquia y Valle del Cauca se mantuvieron estables y muy alineados con el promedio nacional (57,84%). Antioquia movilizó a más de tres millones de ciudadanos logrando un 58,90% de asistencia, mientras que el Valle superó los dos millones de votantes para registrar un 56,23%.

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La otra cara de la moneda se vivió en las regiones periféricas, donde la geografía y las distancias jugaron en contra de la jornada. Las urnas se enfriaron notablemente en Guainía, que reportó la participación más baja del país con apenas un 32,88%, y en San Andrés, que se quedó en el 33,68%. La Guajira (36,32%) y Chocó (40,70%) completaron la lista de las zonas con menor afluencia, reflejando el enorme reto que representa votar para las poblaciones más alejadas de los cascos urbanos.

Sin embargo, la baja participación trajo consigo una paradoja interesante: el voto en blanco cobró fuerza allí donde la gente menos acudió a votar. San Andrés y Providencia lideró este indicador a nivel nacional con un 3,71% de sus tarjetas marcadas en blanco. En esa misma línea se ubicaron Guaviare (3,26%) y Caquetá (2,88%). Si miramos las regiones con más de medio millón de sufragios, Cauca se convirtió en el principal fortín del voto en blanco con un 2,42%.

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Zonas de frontera como Arauca y Putumayo combinaron una asistencia moderada con un porcentaje llamativo de votos en blanco (2,61% y 2,21% respectivamente). Mientras tanto, en Risaralda (2,06%), Caldas (2,00%), Quindío (1,90%), Antioquia (1,90%) y Valle del Cauca (1,89%), los votantes que optaron por la neutralidad se mantuvieron en cifras mucho más estándar.

El fenómeno opuesto ocurrió en la costa Caribe y el nororiente del país, donde la ciudadanía prefirió jugársela a fondo por los candidatos en contienda. Allí, el voto en blanco prácticamente se desvaneció: Atlántico registró la cifra más baja de todo el territorio nacional con un diminuto 1,17%, seguido a la par por Norte de Santander con un 1,18% y Sucre con un 1,25%, cerrando un balance de contrastes profundos a lo largo y ancho de la geografía colombiana.