El magistrado Álvaro Hernán Prada, del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseveró que “solo los tiranos se atreven a desconocer la voluntad popular”, luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara en la noche del domingo que no acepta los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales divulgados por la Registraduría Nacional, que dieron como el más votado a Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votos.

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“La democracia en su esencia implica la alternancia de los gobernantes y la transición pacífica del poder. La organización electoral colombiana garantizó la transparencia de las elecciones. Más de 400 mil personas que fueron testigos en casi todo el territorio nacional, al igual que la misión internacional más grande de la historia de Colombia, lo pueden certificar”, dijo Prada en un video que fue publicado en redes sociales.

Agregó que “la Constitución no se doblega ante los políticos, la Constitución se pone del lado de los ciudadanos”, y concluyó diciendo que “solo los tiranos son capaces de atreverse a desconocer la voluntad popular", en una clara referencia al presidente Petro.

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Solo los tiranos se atreven a desconocer la voluntad popular. https://t.co/mKxjoIBsmz pic.twitter.com/pzmFTb4BD9 — Álvaro Hernán Prada (@ALVAROHPRADA) June 1, 2026

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario de los colombianos reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública”, publicó Petro en la red social.

Agregó que como presidente de la república no acepta “los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista”, los dueños de la empresa Thomas Greg & Sons, especializada en seguridad, impresión y logística electoral.

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“Porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, sostuvo.

Según el jefe de Estado, que este domingo al ejercer su derecho al voto mostró el tarjetón marcado en la casilla de Iván Cepeda, “hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales”.

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“Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados, sin existencia de sufragantes. Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”, aseveró.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

El mandatario volvió a aludir a los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista, propietarios de Thomas Greg & Sons, empresa que ha estado en el centro de una disputa con el Gobierno por el contrato de expedición de pasaportes y por su participación en distintos procesos electorales.

La referencia recuerda una polémica surgida en abril pasado, cuando Petro mencionó un supuesto informe de inteligencia según el cual los hermanos Bautista habrían ofrecido “ciertos algoritmos” para favorecer electoralmente a De la Espriella, aunque la campaña rechazó entonces esas acusaciones.

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Las advertencias del presidente contrastan con los mensajes de tranquilidad transmitidos durante toda la jornada por las autoridades electorales.

Los resultados preliminares divulgados tras el cierre de las urnas confirman la celebración de una segunda vuelta presidencial entre De la Espriella y el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, prevista para el próximo 21 de junio.