En una democracia seria, un debate presidencial no debería limitarse a frases preparadas, ataques calculados ni competencias de impacto mediático. Debería convertirse en un verdadero ejercicio ciudadano, donde la sociedad participe, cuestione, contraste propuestas y evalúe con criterio el futuro del país. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que muchos debates terminan diseñados para producir tendencias en redes sociales y no para elevar la reflexión democrática.

Hoy importa más el fragmento viral de treinta segundos que la profundidad de una propuesta de gobierno. Los equipos de campaña preparan respuestas milimétricas, entrenan gestos, calculan emociones y convierten el debate público en un espectáculo cuidadosamente producido. El ciudadano termina observando una puesta en escena donde muchas veces prevalece la estrategia comunicacional sobre las soluciones reales que necesita Colombia.

Existe además un asunto todavía más delicado y mucho menos discutido: las garantías del propio proceso electoral. En las pasadas elecciones presidenciales quedaron dudas sobre controles, vigilancia y capacidad de reacción frente a posibles irregularidades. Más allá de posiciones ideológicas, lo preocupante fue la sensación de fragilidad institucional que quedó en amplios sectores de la sociedad. Aun así, buena parte del país político e institucional prefirió observar desde la distancia, como si la transparencia electoral fuera una responsabilidad exclusiva de las autoridades y no una obligación colectiva que exige vigilancia permanente, participación ciudadana y controles sólidos.

La democracia no se fortalece únicamente depositando un voto cada cuatro años. También requiere ciudadanos atentos, instituciones confiables y mecanismos capaces de garantizar transparencia antes, durante y después de las elecciones. Cuando la ciudadanía percibe debilidad en los controles, lentitud en las respuestas o poca claridad frente a las denuncias, aumenta inevitablemente la desconfianza y se deteriora la legitimidad democrática.

A esto se suma una realidad social que pocas veces aparece en los discursos de campaña. Millones de colombianos enfrentan enormes dificultades para votar en condiciones dignas. En la Costa Caribe, las altas temperaturas convierten las jornadas electorales en una verdadera prueba física; en otras regiones ocurre lo mismo con el frío extremo, las largas distancias, el mal estado de las vías o la ausencia de transporte adecuado. El día de elecciones desaparecen taxis, colapsan rutas, aumentan tarifas y muchas personas deben recorrer trayectos agotadores simplemente para ejercer un derecho básico.

Paradójicamente, mientras la clase política habla de participación, el sistema continúa colocando obstáculos silenciosos a quienes quieren participar. Para muchos ciudadanos, votar implica gastos adicionales, riesgos de seguridad, largas filas y condiciones logísticas deficientes. La democracia termina siendo más cómoda para quienes tienen facilidades económicas y mucho más difícil para quienes viven lejos de los centros urbanos o dependen del transporte público.

Mientras tanto, el debate nacional se reduce cada vez más a eslóganes, confrontaciones calculadas y propaganda digital. Colombia continúa enfrentando problemas mucho más profundos: deterioro de la seguridad, pérdida de confianza institucional, crisis económica, informalidad laboral y creciente incertidumbre sobre el futuro. La ciudadanía vive entre el temor a la inseguridad y la angustia económica, mientras empresarios, trabajadores y familias intentan resistir en medio de la polarización y la inestabilidad.

El país necesita recuperar estabilidad, seguridad jurídica y credibilidad institucional. Necesita liderazgo serio, instituciones fuertes y ciudadanos menos dispuestos a conformarse con escenografías políticas cuidadosamente diseñadas para producir aplausos momentáneos.

También necesita medios de comunicación y sectores políticos capaces de promover debates de mayor profundidad, donde se discutan soluciones reales y no únicamente estrategias emocionales para captar votos. Una democracia madura no puede depender exclusivamente del espectáculo, porque cuando la política se convierte en propaganda y el debate en teatro, el país entero termina pagando el costo de esa ficción.

Y cuando la democracia se queda únicamente en el escenario, los ciudadanos terminan convertidos en simples espectadores de decisiones que afectan profundamente sus vidas, pero sobre las cuales cada vez sienten tener menos control.