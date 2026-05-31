Con más del 90 % de las mesas informadas, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella lideró las elecciones de la primera vuelta a la Presidencia de Colombia. Lo secundó Iván Cepeda, con una diferencia de unos 600 mil votos, aproximadamente.

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Como ninguno de los candidatos pudo sumar el 51 % de los votos en esta jornada electoral, se realizará una segunda vuelta para elegir al nuevo presidente de Colombia.

¿Cuándo será la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia?

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales está programada para el 21 de junio del presente año.

De acuerdo con la Registraduría, serán nuevamente 41 millones de ciudadanos los habilitados para ejercer el derecho al voto, pero ahora solo con la opción de dos candidatos: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

¿Quién es Abelardo de la Espriella?

Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, Abelardo de la Espriella es, sin embargo, un hombre caribeño por el origen de su familia, con raíces en Montería, capital del departamento de Córdoba. Está casado con la administradora de negocios Ana Lucía Pineda, con quien tiene cuatro hijos y quien lo ha acompañado en sus eventos de campaña.

Escogió como compañero de fórmula para la Vicepresidencia a José Manuel Restrepo, un economista de la Universidad del Rosario con maestría en The London School of Economics y un doctorado en Administración de la Universidad de Bath (Reino Unido), que por su prestigio académico le ha dado un toque de aplomo a su campaña.

El abogado penalista Abelardo de la Espriella ha conseguido a sus 47 años reconocimiento con el ejercicio del derecho combinado con la actividad empresarial, éxitos a los que quiere sumar la Presidencia de Colombia en 2026, una carrera que aspira a ganar como candidato de la derecha más radical.

‘El Tigre’, como lo llaman los “abelardistas”, no tiene experiencia política, pero en las encuestas de intención de voto dio un zarpazo en la derecha al aparecer como el mejor ubicado de esa vertiente política.

De la Espriella se presenta como el único que puede derrotar la continuidad del proyecto de izquierda del presidente Gustavo Petro, en una especie de cruzada por la que deja su “idílica vida fuera de la política” para construir una “Colombia libre de tiranos, de odios, de divisiones y de esas fantasías ideológicas que tanto dolor causan”.

¿Quién es Iván Cepeda?

Hijo de la líder de izquierda Yira Castro y del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994 por agentes del Estado en complicidad con paramilitares, Iván Cepeda es el candidato del oficialista Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro.

A sus 63 años, este filósofo y senador defiende un proyecto centrado en continuar con la política de ‘Paz Total’ del gobierno de Gustavo Petro.

Cepeda tiene como compañera de fórmula vicepresidencial a la senadora indígena Aída Quilcué, reconocida por su trayectoria en defensa de los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades afectadas por el conflicto armado.