De manera simultánea la Fiscalía General de la Nación, con el Cuerpo Técnico de Investigaciones realizaron acciones para evitar que se registraran hechos que alteraron la tranquilidad electoral. En este sentido efectuaron capturas en diferentes departamentos como en Antioquia, Cauca, Huila, Caldas, Bogotá y La Guajira, por delitos como homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, entre otros delitos.

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En cuanto a Valledupar, informaron que fue capturada en flagrancia en un centro de votación una mujer por el delito de voto fraudulento, al evidenciarse que había sufragado en dos mesas diferentes. Tras el proceso de aprehensión la ciudadana fue trasladada a la URI de la Fiscalía para el proceso de judicialización.

Asimismo, indicaron que capturaron a 8 personas por presunta participación en delitos electorales, uno de los casos fue en Popayán, Cauca, donde cuatro mujeres y un hombre fueron capturados por presuntamente incurrir en el delito de corrupción al sufragante.

Según una vocera de la Fiscalía las actuaciones estas personas estarían verificando certificados electorales de los ciudadanos que habrían votado por alguna colectividad política