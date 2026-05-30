A pocas horas del certamen democrático para elegir presidente este 31 de mayo, en el departamento del Cesar, fue atacada con explosivos lanzados desde un drone, una base militar en zona rural del municipio de Pailitas.

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De acuerdo con información oficial los hechos sucedieron en la vereda El Llano, la tarde de este viernes. En esta jurisdicción está instalado el Batallón Especial Energético y Vial No 3 ‘General Pedro Fortul’, adscrito a la Décima Brigada del Ejército Nacional.

El secretario de Gobierno departamental Eduardo Esquivel, confirmó a EL HERALDO que como consecuencia de los hechos, un soldado resultó herido en un brazo producto de las esquirlas del explosivo.

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“El soldado va a ser evacuado a un centro asistencial, fue una lesión leve y la situación está controlada”, manifestó el funcionario.

Añadió que al estar en vísperas de elecciones la fuerza pública por parte de la Policía Nacional y Ejército Nacional están desplegados en los 25 municipios del departamento para brindar seguridad a la ciudadanía.

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Por su parte, el alcalde municipal, Alexander Toro añadió que se convocó a un consejo de seguridad, que se desarrollaba en la tarde de este viernes.