Desde este jueves 28 de mayo y hasta el sábado 30 de este mismo mes, se estará realizando en Valledupar, las jornadas de capacitación presencial a los testigos y jurados electorales para las elecciones presidenciales de este 31 de mayo, cuando el país decidirá quién será el presidente de la República, en una medición de primera vuelta.

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De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, las jornadas se realizan siguientes horarios: de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.; de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.; de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.; y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., en las instalaciones del hotel 3C Hotels, ubicado en el barrio Centro, de esta capital.

Para ello, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que en el departamento del Cesar fueron designados un total de 19.618 jurados de votación, de los cuales 16.524 son principales y 3.094 son remanentes.

Los sorteos de los jurados de votación, que fueron previamente postulados por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas, contaron con el acompañamiento de representantes de los entes de control, las organizaciones políticas, la Fuerza Pública, las autoridades locales, entre otras entidades.

Es de recordar que en el departamento del Cesar hay 929.139 ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto, con la instalación de 2.754 mesas en 300 puestos de votación. De estos votantes 467.322 son mujeres y 461.817 son hombres.

El acto central de apertura de las elecciones en el Valledupar, se realizará en el Colegio Nacional Loperena, con la presencia de autoridades nacionales, departamentales, municipales, organismos estatales y veeduría internacional, a partir de las 7:00 de la mañana.