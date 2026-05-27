Las cifras de aumento de la enfermedad del dengue en el departamento del Cesar, son alarmantes. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud, hasta el 19 de mayo se habían presentado un total de 3.648, personas diagnosticadas.

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De estas 2.729 requirieron hospitalizaciones, lo que representan el 74,8 % del total de los casos. 1.526 casos han presentado signos de alarma, 26 son graves y se registran 3 muertes notificadas hasta el momento.

El aumento ha sido significativo debido a que a nivel nacional el Cesar es uno de departamentos en donde más han crecido los casos frente al mismo periodo de 2025, con un aumento del 219% al pasar de 1.141 casos a 3.645. Cerca del 64 % de los casos se ha presentado en personas de cero a 19 años.

Los municipios con mayores diagnósticos han sido: Valledupar (1.407 casos), Bosconia (279) y Aguachica (243).

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De acuerdo con Deisy Estela Fontalvo, pediatra especialista neonatología y presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría, regional Cesar, la situación el preocupante y alarmante por el aumento que supera el 200 %.

Por ello es de suma importancia no dejar recipientes con agua, floreros con agua expuesta, o en baldes. En la prevención y cuidado está la clave para evitar que siga presentando más diagnósticos.

“Existe el dengue sin signo de alarma y con signos de alarma. Sin signos de alarma es la etapa febril, molestias a nivel general, dolor muscular y en las articulaciones, generalmente parece un cuadro viral. Ya con signos de alarma es donde la fiebre persiste de pronto 5 o 7 días. Los pacientes comienzan a tener dolor abdominal, vómitos, porque el dengue tiene mucho que tener la persona hidratada, sino está hidratada es lo que generalmente produce la muerte”, manifestó la especialista.

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De igual manera explicó que el dengue con signos de alarma compromete órganos vitales y genera hemorragias, baja en las plaquetas que va en menos de 50 mil, y es de mucha gravedad.

“A la fecha en el Cesar se han registrado tres muertos, por lo cual es importante tratar de que no hayan aguas estancadas, la fumigación también es importante. Sí el paciente que tiene fiebre hay que tener su excusa médica y que no vaya al colegio, el dengue se transmite por un vector que es el Aedes aegypti la forma de contaminación no es a través de contactos simplemente es que el mosquito la hembra pica a alguien que esté enfermo y esa sangre contaminada es la que va a ir a aplicar otra persona sana y a contaminarla”, indicó la doctora Deisy Fontalvo.

Una de las maneras para combatir esta situación además de la prevención en los hogares y entornos de desarrollo de las personas y en especial en los niños, es la aplicación de la vacuna, que para el caso del Cesar, solo ha estado disponible de manera gratuita en Aguachica, población priorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

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Para el desarrollo de esta primera fase, el Ministerio entregó 1.400 biológicos dirigidos exclusivamente a niños y niñas de 9 años.

La aplicación de las dosis comenzó en febrero de 2026 mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretaría de Salud Departamental, el programa ETV y Zoonosis, la Alcaldía Municipal, y el Hospital Local de Aguachica.

Durante la jornada se adelantaron acciones de acompañamiento, orientación y atención a las familias, permitiendo cumplir satisfactoriamente la meta establecida para esta etapa inicial.

Gracias a este esfuerzo institucional, el municipio alcanzó el 100 % de cobertura proyectada, marcando un avance importante en las acciones de prevención y protección de la salud infantil frente al dengue.

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Aún no se sabe cuándo el Ministerio de Salud y Protección Social distribuirá la vacuna gratuita en otros municipios del Cesar. Este biológico se constituyó para pacientes entre 4 y 60 años, con un intervalo de tres meses.