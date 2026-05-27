El municipio de Galapa lleva varias semanas bajo racionamiento de energía por parte de la empresa Air-e Intervenida, prestadora del servicio en el Atlántico y otros departamentos del Caribe, debido a una sobrecarga en el circuito que abastece al municipio. Esto ha desatado una serie de protestas y bloqueos en la vía de la Cordialidad por parte de la comunidad.

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Frente a esto, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Galapa, representantes de Air-e y líderes del municipio se reunieron para socializar las medidas que den solución a la problemática.

Durante el espacio, el Agente Especial de Air-e Intervenida, Jaime Mesa Buitrago, reconoció que el panorama en Galapa puede extenderse a otros municipios del departamento en el marco de la inminente llegada del fenómeno de El Niño.

“Sin duda. De hecho, puede extenderse al país porque, digamos, en la costa Caribe en general ya estamos experimentando. Esta situación se puede presentar en otras partes. Esperemos que no de la forma en que se presentó fuertemente en Galapa”, notificó.

Frente a la llegada de dicho fenómeno climático, anotó que desde la empresa Air-e tienen un plan de contingencia basado en un análisis de todos los circuitos que son vulnerables, de forma que puedan anticiparse y evitar lo ocurrido en Galapa y realizar el mismo ejercicio en todos los municipios: rotando la carga y generando distribuciones de carga que impidan que se presenten ceses del servicio.

Y resaltó que, en caso de que la carga empiece a llegar a su nivel máximo —como en Galapa— y no exista una capacidad de distribución, se les informará a las comunidades cuáles van a ser los períodos en donde se van a presentar los cortes de luz.

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“Valledupar ya está haciendo períodos de, digamos, racionamiento (...) Insisto, las altas temperaturas hacen que usemos más agua; el agua se bombea y eso consume energía. Usamos más aire acondicionado, más abanicos, y todo eso va generando una sobrecarga del sistema. (...) Estamos preparándonos para identificar esos circuitos y tomar medidas oportunas de cara a la comunidad y a las autoridades locales”, aseguró.