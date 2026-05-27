Como parte del programa institucional “Malambo limpio, compromiso de todos”, la Alcaldía municipal, en articulación con la empresa Interaseo, intensificó las jornadas de limpieza y recolección de residuos sólidos en diferentes sectores estratégicos del municipio,

Las labores, que buscan combatir los focos de contaminación y recuperar espacios públicos afectados por la acumulación de basuras, se desarrollan actualmente en puntos críticos de los barrios San Fernando, El Concorde y zonas aledañas.

El enlace del Área de Medio Ambiente, John Noreña, mencionó que las cuadrillas realizan actividades de recolección de residuos, limpieza integral y recuperación ambiental en estas comunidades, donde se han identificado botaderos satélites y altos niveles de contaminación.

Asimismo, anunció que las próximas intervenciones se llevarán a cabo en los sectores de Cañaguate, El Paraíso y La Victoria, dentro del plan de contingencia ambiental liderado por la administración municipal.

Según explicó el funcionario, además de mejorar las condiciones de salubridad y la calidad ambiental, las acciones buscan salvaguardar la seguridad operacional en el cono de aproximación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, debido al riesgo que representa para la aeronavegación la presencia de aves atraídas por desechos orgánicos.

“Seguimos trabajando de manera articulada para recuperar los espacios públicos y eliminar los puntos críticos de acumulación de residuos. Hacemos un llamado a la comunidad para que se convierta en guardiana de su entorno y nos ayude a mantener limpio el municipio”, expresó Noreña.

La administración municipal reiteró que mantener limpio el territorio es una responsabilidad compartida que contribuye a resguardar la salud pública, preservar el medioambiente y mejorar la calidad de vida la comunidad.