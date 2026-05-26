La empresa Air-e Intervenida ejecutará trabajos de mantenimiento preventivo en sectores de Baranoa, Tubará y Puerto Colombia, relacionados con la poda de árboles e instalación de postes, este miércoles 27 de mayo.

En lo que respecta a Baranoa, estas labores preventivas se llevarán a cabo entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m., por lo que será necesaria la suspensión del servicio de energía en la urbanización San José, Urbanización Villa Eleyla, Once de Noviembre, El Encanto; zona urbana y rural del corregimiento Usiacurí; sectores y fincas aledañas a la carretera Usiacurí- Baranoa.

Así mismo, en la calle 11 con carrera 4 del barrio Centro, en Tubará, se interrumpirá el servicio de energía de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; en el sector de Loma Fresca, en Puerto Colombia, se hará la instalación de postes en la calle 10B con calle 14, entre carreras 1 y 3.

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Por otra parte, la empresa Air-e Intervenida adelantará el reemplazo postes en la Avenida Circunvalar, entre las carreras 32 y 35 con calle 110; sumado al sector de la calle 107ª, entre carreras 31 y 34 (corregimiento Juan Mina), en el horario que irá entre 9:00 a.m. y 5:00 p.m.

Adicionalmente, se adelantarán labores de lavado de aisladores entre las 5:00 a.m. y 9:00 a.m. en los barrios: El Pueblo, Los Ángeles, Los Ángeles II, Los Ángeles Tres; sector de la carrera 13 con calle 120 (El Pueblito); sector de la carrera 27 con calle 81 (Me Quejo); sector comprendido desde la calle 79 hasta la calle 79ª, desde la carrera 26c7 hasta la carrera 27 (Silencio).

De manera simultánea, se extenderán al sector comprendido desde la carrera 46 hasta la carrera 50, entre calles 55 y 66 (Boston); carrera 50 con calle 55 (El Prado); sector comprendido desde la carrera 43 hasta la carrera 47, entre calles 69 y 70 (Colombia); calle 77 con carrera 38 (Los Jobos); carrera 38 con calle 76 (Mercedes Sur); carrera 38 con calle 74 (Betania); carrera 38 entre calles 70 y 73; y sector comprendido desde la carrera 38 hasta la carrera 41, entre calles 69d y 70 (Las Delicias).

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Además, en el sector de la calle 69 hasta la calle 72, entre carreras 34 y 49 (Barrios: Las Delicias, Colombia, Olaya); y sector comprendido desde la calle 55 hasta la calle 68, entre carreras 44 y 57 (Barrios: Boston y Prado).

Entre tanto, esta intervención de lavados también incluirá los barrios Florida, Las Colinas, Los Jobos, Nuevo Horizonte; sector comprendido desde la calle 80b hasta la calle 83, desde la carrera 38 hasta la carrera 42 (Campo Alegre); sector comprendido desde la calle 78 hasta la calle 82ª, desde la carrera 42a hasta la carrera 42f (Ciudad Jardín); y la calle 81 entre carreras 35c2 y 35d (Las Terrazas).

Finalmente, en sectores de los barrios Colombia, Carlos Meisel, El Silencio, San Felipe, La Libertad, Nueva Granada, Santo Domingo, La Esmeralda y Olaya; así como de Las Mercedes, Altos del Prado, Ciudad Jardín, Betania y Las Delicias, Me Quejo, Por Fin, Los Olivos, Villas del Rosario y La Paz.