Barranquilla será sede anfitriona de los PanAm Aquatics 2027, uno de los eventos más importantes del continente en deportes acuáticos. Así lo confirmó el alcalde Alejandro Char este martes tras una reunión con los organizadores del encuentro.

“Nuestra ciudad será anfitriona del evento más importante del continente en deportes acuáticos, recibiendo a más de 1.500 atletas de 45 países. Barranquilla y el Atlántico serán escenario de competencias de natación, carreras, clavados, natación artística, polo acuático, aguas abiertas, clavados de altura y WP4. Es un orgullo esta gran oportunidad que nos permite seguir consolidándonos como el corazón del deporte en América”, declaró.

El mandatario aseguró que “estamos muy felices con la organización de Panam Aquatics por haber seleccionado a Barranquilla y a nuestro departamento para unos Panamericanos acuáticos, que son muy importantes. Barranquilla va a brillar como lo sabe hacer con todo el apoyo de la gente, va a mostrarle al mundo que somos el corazón del deporte continental”.

Char también agregó que habrá momento para formación de los jóvenes en medio del evento deportivo: “otra noticia bien importante que hay que resaltar, es que van a haber instructores de Panam Aquatics formando a los niños y las futuras generaciones en el transcurso de esa gesta deportiva. Es casi un mes, desde finales de abril y casi todo mayo del próximo año del 2027, Barranquilla será el corazón del deporte acuático de las Américas y estamos felices de poder albergarlos en Barranquilla”.

A su turno, Maureen Croes, presidenta de Panam Aquatics, expresó: “Como presidenta estamos muy agradecidos con Barranquilla por ser anfitrión de este evento. Es un evento muy importante en el mundo de los deportes acuáticos con todas las clasificaciones para las justas de Lima y también para Budapest. Todos los mejores atletas de los deportes acuáticos tienen que llegar aquí a Barranquilla, vamos a hacer un fiesta de los deportes acuáticos y va a ser fabuloso”.

Otros altos mandos que participaron en la reunión con el alcalde Alejandro Char fueron Álvaro del Pozo, director de Operaciones de la misma organización, y Jorge Soto, presidente de la Federación Colombiana de Natación, FECNA.