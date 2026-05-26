Barranquilla continúa fortaleciendo su modelo de desarrollo urbano con resultados positivos en materia de espacio público efectivo, consolidándose como una ciudad que prioriza el bienestar, la sostenibilidad y la calidad de vida de sus habitantes.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Planeación Distrital, a corte de diciembre de 2025 la ciudad alcanzó los 4 metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante, superando los 3,59 m² registrados en 2024. En total, Barranquilla cuenta actualmente con 5.055.200 metros cuadrados distribuidos entre parques, plazas, plazoletas y zonas verdes destinadas al disfrute de la comunidad.

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Estos espacios representan áreas que los ciudadanos pueden usar directamente para el encuentro, la recreación, el deporte y el esparcimiento. Son lugares donde las familias comparten, los niños juegan y las comunidades fortalecen la convivencia.

El alcalde Alejandro Char, destacó el impacto social que ha tenido la recuperación y construcción de nuevos espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.

“Un espacio público recuperado lo transforma todo. Cambia el barrio, cambia el estado de ánimo de la gente con los parques, plazoletas y zonas verdes. Queremos que lo disfruten y que lo cuiden. Estamos felices porque le estamos cumpliendo a la gente”, expresó el mandatario.

La Administración distrital señaló además que estos espacios han sido diseñados bajo criterios de inclusión y acceso equitativo, permitiendo que personas de todas las edades y condiciones puedan integrarse a la vida comunitaria.

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El crecimiento en espacio público también refleja el avance de las metas planteadas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Según el diagnóstico realizado en 2014, Barranquilla contaba con apenas 0,86 metros cuadrados de espacio público por persona. Desde entonces, la ciudad ha venido desarrollando una estrategia gradual de recuperación urbana que hoy muestra resultados significativos.

La meta proyectada para 2030 es alcanzar los 6 metros cuadrados por habitante, una cifra que, según la Administración distrital, podría incluso superarse si se mantiene el ritmo actual de intervención y recuperación de espacios.

Entre las obras destacadas se encuentra el Malecón de Rebolo, proyecto que ha permitido recuperar áreas para el encuentro ciudadano y revitalizar uno de los sectores tradicionales de la ciudad. La obra busca generar nuevas dinámicas sociales, impulsar la economía local y fortalecer el sentido de pertenencia de los habitantes.

Asimismo, Barranquilla ha desarrollado proyectos enfocados en la recuperación ambiental, especialmente en zonas de manglar y ecosistemas estratégicos, integrándolos al espacio público y promoviendo su conservación.

Estas iniciativas sostenibles han contribuido a que Barranquilla sea reconocida por sexto año consecutivo como Ciudad Árbol del Mundo, distinción entregada en el programa Tree Cities of the World, respaldado por la Arbor Day Foundation y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que contar con espacios públicos accesibles y áreas verdes contribuye a mejorar la salud física y mental de las personas, reducir el estrés y fomentar estilos de vida saludables, además de fortalecer la convivencia social.

El Distrito indicó que estos avances también están alineados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, relacionado con la construcción de ciudades y comunidades sostenibles, inclusivas y resilientes.

Con estos resultados, Barranquilla continúa avanzando hacia un modelo urbano más humano, donde el espacio público se convierte en una herramienta clave para promover equidad, bienestar y oportunidades para todos los ciudadanos.