Las apacibles aguas de la bahía en la que se ha transformado la playa urbana de Puerto Mocho ya cumplieron un año siendo el espejo donde los barranquilleros pueden ahora ver reflejado el cielo azul del Caribe y los sueños de ciudad que ha rescatado sus encantos naturales.

Sin embargo, eso no es lo único que ofrece hoy en día esta playa. Desde este sábado 29 de noviembre los visitantes pueden disfrutar de los deportes náuticos.

Luis Tovar, director de la empresa autorizada para la prestación de este servicio, aseguró a EL HERALDO que la invitación está abierta para vivir una nueva experiencia adicional al paseo en el tren por los mangles y de un mar tranquilo.

“Afortunadamente, la Alcaldía nos dio la oportunidad y, junto con todos los entes —como la Dimar, de la cual necesitábamos los permisos—, logramos obtener la autorización para operar los deportes náuticos en Puerto Mocho. Aquí van a encontrar pádel, kayak, botes a remo, bicicletas, paseos en gusano y donas”, dijo.

Además, indicó que “la intención es que las familias puedan disfrutar de toda la variedad que ofrecemos en deportes náuticos y aprovechar; antes Barranquilla no contaba con esto, y ahora sí lo podemos disfrutar. Ya no es necesario ir a otra ciudad para vivir una experiencia de este nivel, como la que tenemos en estos momentos”.

La comunidad beneficiada

Explicó que la ganancia no solo está en la oferta para los visitantes, sino que las comunidades de los barrios cercanos, como Las Flores y La Playa, fueron contratadas para ser las operarias del nuevo negocio.

“Hemos trabajado de la mano con los pescadores de la zona, a los cuales hemos estado apoyando y todo nuestro equipo pertenece al sector Las Flores y la Urbanización La Playa. Estamos en ciénaga de Mallorquín, estamos en Puerto Mocho, vamos próximamente a Salinas del Rey y tenemos la operación del Ríobus Karakalí”, expresó.

Sin embargo, al referirse al tema de las capacitaciones, no se delimita exclusivamente a la operación comercial: “La comunidad nos ha colaborado bastante. Los hemos capacitado para que puedan desarrollar las actividades náuticas ante la Dimar, con sus licencias para ser pilotos de las embarcaciones y para tareas de búsqueda y rescate, apoyados por los Bomberos y por el Sena. Todo nuestro equipo está certificado como salvavidas en aguas abiertas y aguas cerradas”.

Omar De la Rosa, pescador de La Playa, es uno de los beneficiados por la llegada de esta nueva oferta turística a la playa de Puerto Mocho.

“Es un beneficio porque estoy trabajando y, gracias a Dios, me ha ido bien. Espero seguir adelante en este proyecto en el que estamos. Nos ha dado la oportunidad de manejar las lanchas y trabajar con sus equipos. Antes no nos tenían en cuenta”, dijo.

Resaltó que “la playa cambió mucho; ha habido bastante progreso y ya se ve cómo todo está avanzando. Ahora todo el mundo está viniendo hacia acá. Este sector es fundamental para la gente. Tenemos un muelle desde el que hacemos recorridos turísticos con estudiantes de muchas universidades”.

¿Cuánto cuesta?

Tovar dio a conocer que el valor de las diferentes actividades puede variar entre los 30 mil y 50 mil pesos.

“Los kayak de dos personas tienen un costo de $50 mil, y los de una persona, $30 mil. La bicicleta tiene un costo de $50 mil, y los botes a remo también valen $50 mil. Todos estos servicios se ofrecen por un tiempo de 20 minutos para disfrutar en el agua. También tenemos el parque acuático, que cuesta $10 mil por 20 minutos o $30 mil por todo el día”.

Los usuarios están contentos

La joven Ariadna Caro es la reina popular del barrio La Flores y ha encontrado en la playa el lugar ideal para adelantar parte de sus actividades. Por eso fue de las primeras usuarias en estrenar el sector para la práctica de deportes náuticos.

Por eso invitó a los que todavía no se animan a que experimenten el cambio de Puerto Mocho: “Este es nuestro rincón de río, brisa y alegría. Vengan a vivir esta belleza natural que también es parte de nuestra identidad”.

Destacó: “Lo que más me ha gustado —y que es algo nuevo para nosotros— es que ahora podemos disfrutar de un parque acuático, algo que antes no se veía. Esto antes no era nada: playa, arena y ya. Ahora tiene muchas más cosas. Y la comida, claramente: los pescados no se pueden dejar atrás”.

Por su parte, Dina Niebles es una barranquillera que esperó un año entero para ir a conocer a Puerto Mocho. Fue con toda su familia, padres, hermana y sobrino. Dice que la experiencia no pudo ser mejor.

“La playa es muy bonita. Me gusta lo que ha hecho el alcalde al recuperar esta zona que estaba prácticamente perdida. Lo que ha hecho, lo que he podido ver, está maravilloso; era un lugar totalmente abandonado. Me gusta la zona de los restaurantes y cómo le han dado trabajo a las personas de aquí mismo. El parque acuático, que tengo entendido están inaugurando hoy, también está muy bonito. La playa… todo está espectacular”, mencionó.

Así, la playa de Puerto Mocho se sigue perpetuando como uno de los mejores atractivos naturales en una ciudad que entendió que la pujanza y la industria también se reflejan en su naturaleza.