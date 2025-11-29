En la previa al Día Mundial de Respuesta al VIH, que se conmemora este 1 de diciembre, la Alcaldía de Barranquilla dio a conocer que en lo transcurrido del año 2025 un total de 66.260 personas se han realizado pruebas rápidas y gratuitas para la detección temprana de este virus.

Esta estrategia, que busca reducir las barreras de acceso a la salud pública,es liderada por la Administración distrital, en articulación con el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio-, las entidades prestadoras de salud (EPS e IPS) y las organizaciones no gubernamentales que trabajan para ayudar a las personas con VIH.

Hasta el momento, de las 66.260 pruebas rápidas realizadas para detección de VIH, 54.641 se han realizado a población general en las EPS e IPS del régimen subsidiado y contributivo y 11.619 con el fondo mundial, a población clave migrante no asegurada, en diferentes entornos como parques y jornadas comunitarias y servicios extramurales.

De acuerdo con Stephanie Araujo Blanco, secretaria de Salud Distrital, este año se han desarrollado más de 220 jornadas de prevención combinada, con entrega de kits de prevención, que incluye preservativos, lubricantes y material educativo a población en contexto de vulnerabilidad.

“Es muy importante conocer el estado, entre más temprano se detecte este tipo de infección, más rápido se puede iniciar el tratamiento, evitar complicaciones y la posterior transmisión a otras personas”, explicó la funcionaria.

De esta manera, el talento humano en salud que acompaña las jornadas también recibe capacitación y actualización sobre toma de muestras, tipos de pruebas diagnósticas y lineamientos vigentes, en cumplimiento de la normativa nacional.

Además, el Distrito realiza diplomados en salud pública que incluye la prevención de ITS-VIH y Hepatitis B a líderes y lideresas de la ciudad, para que sirvan de multiplicadores de la información en sus localidades.

Con respecto a esto, la administración informó que este lunes 1 de diciembre se realizará el Foro Fortaleciendo las capacidades ante la respuesta al VIH, que tendrá lugar en el auditorio del Camino Universitario Adelita de Char, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Sumado a esto, habrá una movilización social y actividades lúdicas educativas en la plaza de la Paz para conmemorar el día mundial para el fortalecimiento a la respuesta intersectorial ante el VIH, a las 2:30 p.m.