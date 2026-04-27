El Juzgado 16 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla negó por improcedente la acción de tutela promovida por el abogado Carlos Felipe Morales Guerrero, quien actuó en representación del Ministerio de Educación Nacional, dentro del proceso relacionado con la Universidad Autónoma del Caribe.

La solicitud buscaba dejar sin efectos la determinación emitida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, despacho que había ordenado el restablecimiento de los derechos de Silvia Gette Ponce para que retome la rectoría de la alma mater.

Con el nuevo fallo, también se dispuso levantar la medida provisional que suspendía temporalmente esa orden judicial, por lo que la decisión adoptada el pasado 8 de abril vuelve a tener plena vigencia.

Cabe precisar que este pronunciamiento judicial vuelve a poner sobre la mesa la discusión por el liderazgo administrativo de la Universidad Autónoma del Caribe, en medio de un proceso que ha generado amplio interés en Barranquilla.

Silvia Gette se posesionaría como rectora de la Universidad Autónoma del Caribe en horas de la tarde de este lunes. Así lo confirmó su abogada, Bianith Bohórquez, quien aseguró que apenas en horas de la mañana recibieron la notificación formal por parte del Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

“Nos enteramos justamente en horas de la mañana de este mismo lunes, pues llegó la notificación formal por parte del juzgado. Se tiene planeado que sea en horas de la tarde lque llegue la doctora Silvia a asumir su cargo”, señaló Bohórquez.

Sobre la reacción de Silvia Gette, afirmó que se encuentra “muy contenta” con la decisión, la cual, según dijo, era esperada desde hace varios días.

Frente a un posible contacto con el actual rector, Bohórquez recordó que en una rueda de prensa este había manifestado que respetaría y acataría el fallo de tutela.

Entre tanto, el rector Jorge Senior, se pronunció a través de su cuenta de X y aseguró que: “Cómo siempre he dicho, los fallos de los jueces se acatan. Por otro lado, la Uniautónoma está bajo Ley 1740 de 2014, por tanto estoy a la espera de instrucciones u orientación del Ministerio de Educación respecto al procedimiento a seguir”.