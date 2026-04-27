El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez confirmó este lunes que el número de víctimas fatales del atentado del pasado sábado en la Vía Panamericana, a la altura de Cajibío, Cauca, ascendió a 21, mientras que más de 56 personas resultaron heridas.

El jefe de la cartera de seguridad precisó en la emisora Blu Radio que en esa arteria clave para la movilidad en el suroccidente del país se activó una carga explosiva de gran magnitud que impactó a vehículos civiles, incluidos transportes escolares: “El saldo es muy trágico en términos de pérdida de vidas humanas, vidas que han sido principalmente civiles”.

Estos hechos, cuestionó, constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, al haberse ejecutado con pleno conocimiento del daño que causarían a la población civil, incluyendo niños, mujeres y adultos mayores: “Sabían exactamente antes de activar el explosivo de que iban a matar a civiles”.

Describió el funcionario que el atentado se produjo además en medio de operaciones militares en la zona, ya que las tropas se encontraban a menos de un kilómetro.

Y reconoció que aunque había una reducción de los atentados terroristas del 56 % en el Valle del Cauca y del 22 % en el Cauca, “este fin de semana cambia totalmente ese panorama”.

“El terrorismo, cuando se emplea de esa manera, atacando civiles, es porque la presión es tan fuerte que la única opción es atacar a los más indefensos. Eso no es una muestra de fortaleza. Es una muestra de debilidad”, concluyó.