En la madrugada de este lunes 27 de abril se registró un nuevo hecho violento en el suroccidente del país. En El Plateado, zona rural del municipio de Argelia, Cauca, una camioneta cargada con explosivos explotó de manera anticipada, sin llegar al punto previsto.

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Versiones preliminares señalan que el suceso estaría relacionado con el frente Carlos Patiño de las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Captura de video

Según los reportes iniciales, el vehículo transportaba una carga que, al parecer, sería activada en otro punto del departamento. No obstante, por causas que aún se investigan, la explosión se produjo en plena ruta.

Asimismo, la fuerte detonación generó una onda expansiva considerable que dejó por lo menos diez viviendas con daños, en una zona que desde hace años enfrenta la constante presencia de grupos armados ilegales.

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Este nuevo hecho se presenta en un momento delicado para el Cauca. Hace días, otro ataque (que también se atribuye a estructuras bajo el mando de ‘Iván Mordisco’) sacudió la vereda El Túnel, en Cajibío, sobre la vía Panamericana, dejando un saldo de 20 personas fallecidas. Ese atentado ha sido considerado como uno de los más brutales de las últimas dos décadas, con comparaciones frente a episodios de alto impacto como el ocurrido en el club El Nogal.

#Atención



Reportan dos policías heridos tras la activación de una camioneta bomb4 en el sector de El Plateado, en Argelia, #Cauca.



Las disidencias de #Farc continúan con su accionar terrorist4 en el departamento.#yacelacanto #noticias pic.twitter.com/jTpy48GMHD — Ya Celacanto (@YaCelacanto) April 27, 2026

Finalmente, las autoridades continúan adelantando labores para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.