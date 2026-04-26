La Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) anunció la reanudación formal de las conversaciones, tras el cierre del séptimo ciclo realizado en Puerto Asís, Putumayo.

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A través de un comunicado presentado este sábado 26 de abril, las delegaciones informaron que retoman el proceso con el objetivo de avanzar en la construcción de paz, bajo el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH), el respeto a los derechos humanos y la reparación temprana a las víctimas.

En el documento, señalaron que “condena la escalada de violencia armada de los últimos días en el País”, haciendo énfasis en los recientes hechos registrados en varias regiones del territorio nacional.

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Asimismo, rechazaron de manera contundente la situación de violencia presentada en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, donde se han registrado ataques contra la población civil en las últimas horas.

“Hacemos un llamado a los responsables de estos hechos, independiente de donde provengan a acatar el DIH y a dejar por fuera de cualquier confrontación armada a la población civil”, se lee en el comunicado.

La Mesa también expresó su solidaridad con los niños víctimas de una munición sin explotar y sus familiares, tras el grave incidente ocurrido en el municipio de Olaya Herrera, Nariño.

En materia de atención humanitaria, las delegaciones destacaron que “reconoce la importancia de la reparación temprana a las víctimas”, por lo que anunciaron que acelerarán la implementación de compromisos orientados a la georreferenciación de zonas con sospecha de presencia de artefactos explosivos y el fortalecimiento del desminado humanitario.

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Frente a los hechos violentos ocurridos el pasado 19 de abril en Ipiales, Nariño, donde murieron tres soldados del Ejército Nacional, la CNEB lamentó lo sucedido y ratificó su responsabilidad, en concordancia con el pronunciamiento público emitido el 22 de abril.

De igual forma, el grupo reiteró que “la CNEB ratifica su compromiso de no planear ni conducir acciones ofensivas en contra de la fuerza pública incluido el uso de los drones”, además de insistir en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y el respeto a los derechos humanos.

Durante la jornada también se definieron acciones concretas relacionadas con avances en zonas de ubicación temporal y capacitación integral, sustitución de cultivos de uso ilícito, la subcomisión jurídica y las transformaciones territoriales.

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Finalmente, la Mesa de Diálogos de Paz realizará el ciclo No 8 la primera semana de junio del presente año, con lo que se espera dar continuidad a las negociaciones y fortalecer los acuerdos alcanzados entre ambas partes.